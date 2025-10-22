Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene - Antena Sport

Închide meniul
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 14:26

FOTO: Colaj Facebook.

UEFA a operat o modificare importantă în privinţa palmaresului, iar Steaua București a fost adăugată pe lista cluburilor care au câștigat Cupa Campionilor. Iniţial, FCSB deţinea acest trofeu! Fanii nu se opresc însă aici. Ei vor ca actuala echipă a lui Gigi Becali să nu mai aibă dreptul de a participa în competiţii europene. În acest sens, ei au trimis notificare către UEFA. Ei explică şi motivele pentru care cer suspendarea meciurilor la care FCSB participă în Liga Europa.

“UEFA trebuie să suspende FC FCSB din competițiile europene!

Asociația Ultima Redută 1947 a transmis astăzi o notificare oficială către UEFA, prin care solicită verificarea și suspendarea eligibilității clubului FC FCSB din toate competițiile europene.

În document sunt invocate deciziile definitive ale instanțelor din România – Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție – care au stabilit clar că:

marca „Steaua București” aparține CSA Steaua,
palmaresul 1947–1998 aparține CSA Steaua,
iar FC FCSB nu este continuatoarea legală sau sportivă a clubului Steaua.
În fața UEFA, am cerut:

• SUSPENDAREA provizorie a participării acestuia în competițiile europene până la clarificarea situației;

• deschiderea unei anchete disciplinare privind eligibilitatea clubului FC FCSB;

Notificarea este fundamentată pe articolele din Statutul și Regulamentul Disciplinar UEFA privind integritatea și loialitatea (art. 7bis, 51bis, art. 11–12), precum și pe jurisprudența europeană recentă:

Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județeCutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
CJUE – cazul RFC Seraing (C-600/23, 2025)

Nimeni nu este mai presus de lege, nici în fotbal. UEFA are obligația să aplice propriile reguli de integritate și să nu permită participarea unui club care își bazează existența pe o identitate furată.

Steaua e una singură – cea a Armatei Române, înființată în 1947”, a fost mesajul postat de Asociația Ultima Redută 1947.

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

