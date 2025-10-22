Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45

Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45

Publicat: 22 octombrie 2025, 17:40

Comentarii
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45

Jucătorii lui Real Madrid / Profimedia

Etapa a treia din UEFA Champions League continuă miercuri seară cu alte meciuri interesante, după ploaia de goluri de marți seară. Capul de afiș al serii este programat pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid va primi vizita celor de la Juventus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alte nume importante din fotbalul european joacă miercuri seară. Bayern Munchen, Liverpool sau Chelsea joacă și ele miercuri seară.

Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00)

Cu doar câteva zile înainte de primul El Clasico al sezonului, Real Madrid primește vizita “Bătrânei Doamne”, Juventus. Echipa lui Xabi Alonso s-a impus în primele două partide, cu Kairat Almaty și Marseille, și caută a treia victorie în Champions League. Un succes miercuri seară ar fi extrem de important pentru moral, mai ales că Barcelona a câștigat cu 6-1 meciul de marți cu Olympiacos.

De partea cealaltă, Juventus are nevoie de puncte, după ce în primele două etape ale acestui sezon din UEFA Champions League a remizat. Mai întâi a fost egalul spectaculos cu Dortmund, scor 4-4, după care a remizat pe terenul lui Villarreal, scor 2-2.

Un alt meci interesant o are în prim-plan pe Liverpool. Campioana Angliei traversează o perioadă extrem de complicată, cu patru înfrângeri la rând. În Champions League, cormoranii s-au impus în prima etapă în fața lui Atletico Madrid, pe final, după care au pierdut duelul de la Istanbul cu Galatasaray.

Reclamă
Reclamă

De partea cealaltă, Eintracht Frankfurt a avut parte de multă acțiune în primele două etape. Dacă în prima etapă, formația din Germania a învins-o pe Galatasaray cu 5-1, câștigătoarea Europa League din 2022 a pierdut cu același scor meciul din etapa a doua, pe terenul lui Atletico Madrid.

Programul de miercuri din UEFA Champions League

Ora 19:45

Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!
Reclamă
  • Athletic Bilbao – Qarabag
  • Galatasaray – Bodo/Glimt

Ora 22:00

  • Atalanta – Slavia Praga
  • Bayern Munchen – Club Brugge
  • Chelsea – Ajax
  • Frankfurt – Liverpool
  • AS Monaco – Tottenham
  • Real Madrid – Juventus
  • Sporting – Marseille
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Observator
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
17:25
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal”
17:14
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
16:49
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament
16:38
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea”
16:17
„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București
15:49
Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni”
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 4 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 5 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!