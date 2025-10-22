Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 - Antena Sport

Etapa a treia din UEFA Champions League continuă miercuri seară cu alte meciuri interesante, după ploaia de goluri de marți seară. Capul de afiș al serii este programat pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid va primi vizita celor de la Juventus.

Alte nume importante din fotbalul european joacă miercuri seară. Bayern Munchen, Liverpool sau Chelsea joacă și ele miercuri seară.

Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00)

Cu doar câteva zile înainte de primul El Clasico al sezonului, Real Madrid primește vizita “Bătrânei Doamne”, Juventus. Echipa lui Xabi Alonso s-a impus în primele două partide, cu Kairat Almaty și Marseille, și caută a treia victorie în Champions League. Un succes miercuri seară ar fi extrem de important pentru moral, mai ales că Barcelona a câștigat cu 6-1 meciul de marți cu Olympiacos.

De partea cealaltă, Juventus are nevoie de puncte, după ce în primele două etape ale acestui sezon din UEFA Champions League a remizat. Mai întâi a fost egalul spectaculos cu Dortmund, scor 4-4, după care a remizat pe terenul lui Villarreal, scor 2-2.

Un alt meci interesant o are în prim-plan pe Liverpool. Campioana Angliei traversează o perioadă extrem de complicată, cu patru înfrângeri la rând. În Champions League, cormoranii s-au impus în prima etapă în fața lui Atletico Madrid, pe final, după care au pierdut duelul de la Istanbul cu Galatasaray.