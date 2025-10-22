Antrenorul Bolognei are emoții înaintea meciului cu FCSB: "E normal" - Antena Sport

Antrenorul secund al echipei de fotbal Bologna, Daniel Niccolini, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională din Bucureşti, că respectă istoria clubului FCSB, dar scopul formaţiei sale este să câştige partida directă din etapa a treia a Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este un meci foarte important în acest format al competiţiei, pentru că acum putem vorbi despre un mini-campionat şi e important să obţii rezultate în oricare partidă. În ciuda problemelor de sănătate pe care le are antrenorul principal (n.r. – Vincenzo Italiano), ne-am pregătit bine. Respectăm istoria clubului gazdă, dar scopul nostru este să facem un joc foarte bun şi să câştigăm punctele”, a spus el.

Daniel Niccolini, înainte de FCSB – Bologna: “În cupele europene este cu totul altceva”

“FCSB este o echipă bună, organizată. Ştim că situaţia celor de la FCSB din campionat nu este prea bună, dar în cupele europene este cu totul altceva. Meciurile internaţionale sunt mult mai dificile. Noi vom încerca să dăm maximum şi să obţinem un rezultat cât mai bun”, a adăugat tehnicianul.

Daniel Niccolini, care va conduce de pe bancă formaţia italiană în absenţa principalului Vincenzo Italiano, diagnosticat cu pneumonie, a recunoscut că are emoţii.

“Antrenorul nostru este pe tratament, îi dorim toţi multă sănătate. Eu normal că am emoţii să fiu principal, dar nu sunt prima oară în această situaţie. Lucrăm de mulţi ani împreună şi am aceeaşi gândire cu a lui Vincenzo. Eu sunt bucuros că am ocazia mâine seară să arăt că pot conduce această echipă”, a explicat Niccolini.