Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea
În această săptămână are loc Mondialul de Anduranță ecvestră la Buftea! Casele regale din lumea arabă și-au trimis caii de milioane în România, cu unul dintre cele mai mari avioane din lume.
