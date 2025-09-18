Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea
Video

Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea

În această săptămână are loc Mondialul de Anduranță ecvestră la Buftea! Casele regale din lumea arabă și-au trimis caii de milioane în România, cu unul dintre cele mai mari avioane din lume.

 

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Scena campionilor

Jurnal AntenaSport | Scena campionilor

Jurnal AntenaSport | Scena campionilor
Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea

Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea

Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea
Jurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu

Jurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu

Jurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu
Jurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie

Jurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie

Jurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie
22:45
LIVE SCORENewcastle – Barcelona și Manchester City – Napoli se joacă ACUM! Primele rezultate ale serii de Champions League
22:43
Florin Marin a murit la 72 de ani!
22:04
Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta
21:28
Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”
21:19
Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana
20:53
Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 6 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor