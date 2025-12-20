"Cât de dinamovist mai eşti?" Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe "câini"! - Antena Sport

Adrian Mihalcea (49 de ani) a avut un discurs pe placul suporterilor “câinilor” după ce UTA a învins-o clar, cu 2-0, pe Dinamo. Mihalcea le-a urat “câinilor” să câştige campionatul. El a subliniat că nu s-a dezis niciodată de faptul că este dinamovist.
Mihalcea a vorbit despre transferuri. E conştient că Alin Roman sau Valentin Costache ar putea pleca de la UTA, în condiţiile în care sunt într-o formă deosebită. Chiar ei au marcat şi golurile arădenilor în victoria cu Dinamo.
Adrian Mihalcea: “Sunt dinamovist, nu m-am dezis niciodată”
“Defensiv ne-am blocat foarte bine, ştiam că au calitate în atac şi pe contraatacuri, pe tranziţie pozitivă, am reuşit să dăm gol şi să mai avem ocazii clare.
Dacă într-un meci cu Dinamo nu înscrii, e posibil să te penalizeze. Astăzi nu a fost cazul, mă bucur, avem în continuare această serie bună.
(n.r: Alin Roman şi Costache au cifre fabuloase. Vă e teamă să nu îi pierdeţi?) Într-adevăr, ei cred că au cel mai bun an al lor din toată cariera. La Alin cu siguranţă ştiu, si la Costache, că a dat gol şi în Cupă. Clubul va decide dacă în eventualitatea unor oferte îi vor vinde sau nu. Cu ce mi-au pus la dispoziţie, cu ei am lucrat. Trebuie să ne gândim la ce vrem. Ar trebui să facem nişte transferuri cu nişte jucători mai valoroşi. Dacă nu, putem să ne batem şi aşa. Există o posibilitate să ajungem în poziţii bune şi în această formulă.
(n.r: Ce urmează?) Conducerea ştie ce îmi doresc, ştie ce jucători ar trebui să vină. Conducerea ştie, în acelaşi timp, ce jucători, din păcate, ar trebui să plece. Nu e decizia mea. O să am şi eu o discuţie cu ei, bineinţeles, vom vedea zilele următoare. Să ne liniştim. Trebuie să fim realişti şi să facem o strategie, ca până acum.
(n.r: Cât de dinamovist mai eşti?) Până în măduva oaselor. Eu sunt dinamovist. Nu m-am ferit şi nu m-am dezis niciodată. Am fost un pic dezamăgit în perioada când am fost antrenor, din alte considerente, dar clubul ăsta m-a făcut om. Le doresc în continuare să ia campionatul”, a spus Adrian Mihalcea, pentru digisport.ro, după UTA – Dinamo 2-0.
UTA – Dinamo 2-0. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1.
Dinamo a trimis prima mingea în plasă la Arad, dar golul lui Alberto Soro, din minutul 21, a fost anulat pentru o poziţie de offside. Gazdele au deschis scorul în minutul 33, când Marius Coman l-a găsit pe Alin Roman în faţa porţii şi acesta a înscris. Tot Alin Roman a ratat în minutul 59, iar Dinamo a replicat prin ratarea lui Perica, două minute mai târziu. A venit apoi golul de 2-0 al gazdelor, marcat de Vali Costache, pe contraatac, în minutul 68, pentru ca portarul bucureştenilor, Roşca, să se facă remarcat cu două intervenţii foarte bune, în minutele 74, la şutul lui Alin Roman, şi 78, când a scos şutul din apropiere al lui Coman.
UTA s-a impus cu 2-1 în faţa lui Dinamo, care ratează şansa de a deveni lider, terminând anul pe locul al treilea, cu 38 de puncte. Arădenii au 32 de puncte şi se află pe locul 7.
