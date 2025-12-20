Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cât de dinamovist mai eşti?" Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe "câini"! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”!

“Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 22:28

Comentarii
Cât de dinamovist mai eşti? Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe câini!

Adrian Mihalcea / AntenaSport

Adrian Mihalcea (49 de ani) a avut un discurs pe placul suporterilor “câinilor” după ce UTA a învins-o clar, cu 2-0, pe Dinamo. Mihalcea le-a urat “câinilor” să câştige campionatul. El a subliniat că nu s-a dezis niciodată de faptul că este dinamovist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihalcea a vorbit despre transferuri. E conştient că Alin Roman sau Valentin Costache ar putea pleca de la UTA, în condiţiile în care sunt într-o formă deosebită. Chiar ei au marcat şi golurile arădenilor în victoria cu Dinamo.

Adrian Mihalcea: “Sunt dinamovist, nu m-am dezis niciodată”

“Defensiv ne-am blocat foarte bine, ştiam că au calitate în atac şi pe contraatacuri, pe tranziţie pozitivă, am reuşit să dăm gol şi să mai avem ocazii clare. 

Dacă într-un meci cu Dinamo nu înscrii, e posibil să te penalizeze. Astăzi nu a fost cazul, mă bucur, avem în continuare această serie bună.

(n.r: Alin Roman şi Costache au cifre fabuloase. Vă e teamă să nu îi pierdeţi?) Într-adevăr, ei cred că au cel mai bun an al lor din toată cariera. La Alin cu siguranţă ştiu, si la Costache, că a dat gol şi în Cupă. Clubul va decide dacă în eventualitatea unor oferte îi vor vinde sau nu. Cu ce mi-au pus la dispoziţie, cu ei am lucrat. Trebuie să ne gândim la ce vrem. Ar trebui să facem nişte transferuri cu nişte jucători mai valoroşi. Dacă nu, putem să ne batem şi aşa. Există o posibilitate să ajungem în poziţii bune şi în această formulă.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Ce urmează?) Conducerea ştie ce îmi doresc, ştie ce jucători ar trebui să vină. Conducerea ştie, în acelaşi timp, ce jucători, din păcate, ar trebui să plece. Nu e decizia mea. O să am şi eu o discuţie cu ei, bineinţeles, vom vedea zilele următoare. Să ne liniştim. Trebuie să fim realişti şi să facem o strategie, ca până acum.

(n.r: Cât de dinamovist mai eşti?) Până în măduva oaselor. Eu sunt dinamovist. Nu m-am ferit şi nu m-am dezis niciodată. Am fost un pic dezamăgit în perioada când am fost antrenor, din alte considerente, dar clubul ăsta m-a făcut om. Le doresc în continuare să ia campionatul”, a spus Adrian Mihalcea, pentru digisport.ro, după UTA – Dinamo 2-0.

UTA – Dinamo 2-0. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1

Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă

Dinamo a trimis prima mingea în plasă la Arad, dar golul lui Alberto Soro, din minutul 21, a fost anulat pentru o poziţie de offside. Gazdele au deschis scorul în minutul 33, când Marius Coman l-a găsit pe Alin Roman în faţa porţii şi acesta a înscris. Tot Alin Roman a ratat în minutul 59, iar Dinamo a replicat prin ratarea lui Perica, două minute mai târziu. A venit apoi golul de 2-0 al gazdelor, marcat de Vali Costache, pe contraatac, în minutul 68, pentru ca portarul bucureştenilor, Roşca, să se facă remarcat cu două intervenţii foarte bune, în minutele 74, la şutul lui Alin Roman, şi 78, când a scos şutul din apropiere al lui Coman.

UTA s-a impus cu 2-1 în faţa lui Dinamo, care ratează şansa de a deveni lider, terminând anul pe locul al treilea, cu 38 de puncte. Arădenii au 32 de puncte şi se află pe locul 7.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
Fanatik.ro
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
0:41 21 dec.
VIDEOMinnesota Wild, victorie clară cu Edmonton Oilers, live în AntenaPLAY. Cea mai în formă echipă din NHL a făcut show
0:29 21 dec.
Estrela Amadora – Moreirense 0-0. Ianis Stoica a evoluat o repriză pentru gazde
23:39
“CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu!
23:29
Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun”
22:57
Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri
22:48
Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 6 Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului