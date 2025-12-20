Cătălin Cîrjan, la pământ după UTA - Dinamo 2-0: „Îmi doream să încheiem anul pe primul loc” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în ultima etapă din 2025. Căpitanul „câinilor” s-a declarat extrem de dezamăgit de eșecul suferit de echipa sa, al treilea din acest sezon după cele cu Oțelul și Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru UTA a marcat Alin Roman, în minutul 33, și Valentin Costache, în minutul 68. „Câinii” puteau încheia anul pe primul loc dacă s-ar fi impus la Arad și dacă Rapid s-ar fi încurcat în derby-ul de duminică cu FCSB.

Cătălin Cîrjan, prima reacție după UTA – Dinamo 2-0

Cătălin Cîrjan a transmis că Dinamo putea fi într-o situație și mai bună la final de an dacă ar fi luat cele trei puncte în duelul cu UTA. Mijlocașul a recunoscut că în continuare se gândește să câștige titlul alături de „câini”, în 2026.

„Este foarte dezamăgitor, ne-am dorit să terminăm anul pe primul loc. Dar a fost o seară neagră, foarte multe greșeli personale. Ei și-au dorit mai mult, au fost mai puternici în dueluri, asta a fost. Îmi doream să marcăm, să dăm măcar un gol și să mergem peste ei. Am avut două ocazii clar, dar nu a intrat.

Pot să spun că suntem într-o situație bună, dar se putea și mai bine. Ăsta e fotbalul, am pierdut, am mai pierdut două meciuri în acest campionat și după am devenit mai puternici, așa să facem și acum. Vreau să mă lupt pentru titlu, atâta timp cât suntem acolo sus. Îmi doresc să mă lupt pentru titlu”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro, după UTA – Dinamo 2-0.