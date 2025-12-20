Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli”

Viviana Moraru Publicat: 20 decembrie 2025, 22:31

Zeljko Kopic, în timpul unui meci la Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1, ultima din 2025. Antrenorul croat și-a taxat elevii și a transmis că aceștia au comis prea multe erori în duelul de la Arad. 

Dinamo ar fi urcat pe primul loc dacă obținea cele trei puncte în meciul cu UTA. „Câinii” au suferit al treilea eșec din acest sezon, după cele cu Oțelul și Rapid. UTA, de cealaltă parte, s-a apropiat la un singur punct de play-off după succesul cu formația din Ștefan cel Mare. 

Zeljko Kopic, dezamăgit după UTA – Dinamo 2-0 

Zeljko Kopic a tras concluziile, după meci, și a transmis că UTA a meritat victoria. Croatul a subliniat că elevii lui Adrian Mihalcea au profitat de toate spațiile lăsate libere de „câini”. 

De asemenea, Zeljko Kopic a subliniat că per total, sezonul lui Dinamo este unul bun până în acest moment. El își dorește însă întăriri în perioada de mercato de iarnă, sperând ca cei din conducere să realizeze mai multe transferuri. 

UTA a fost echipa mai bună, noi am făcut prea multe greșeli. Nu ne puteam aștepta la un alt rezultat jucând așa. Este prima oară, după mult timp, când pare că nu suntem conectați la ce trebuie să jucăm. Se întâmplă pe parcursul unui sezon. A fost altceva ce am pregătit și cum ne doream să arătăm azi. Toate creditele merg către UTA pentru cum a jucat, au folosit toate spațiile din spatele nostru. Nu am avut creativitate, am pierdut multe mingi ușoare. În prima repriză am avut situația cu Soro, când a fost offsaid. Nu am fost destul de buni azi.  

Asta le-am spus jucătorilor după meci, până la urmă avem un sezon bun. Trebuie să acceptăm că mai sunt și meciuri în care nu suntem la cel mai bun nivel. Ne-am așteptat la mai mult azi, pentru toți cei care au venit să ne susțină, pentru suporterii. Dar am făcut o treabă bună în acest sezon, trebuie să analizăm tot ce am făcut. Discutăm despre transferuri, avem câteva poziții, analizăm piața și vom vedea. Sper să facem câteva mișcări bune”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după UTA – Dinamo 2-0. 

1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 6 Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
