Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial
Viorel Moldovan se uită cu inima strânsă la World Cup. Nu îi vine să creadă că este ultimul marcator al României la un Mondial.
Viorel Moldovan se uită cu inima strânsă la World Cup. Nu îi vine să creadă că este ultimul marcator al României la un Mondial.
Jurnal AntenaSport | Dor de MondialJurnal AntenaSport | Dor de Mondial
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