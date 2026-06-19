Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial
Video

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial

Viorel Moldovan se uită cu inima strânsă la World Cup. Nu îi vine să creadă că este ultimul marcator al României la un Mondial.

 

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial
Momente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură

Momente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură

Momente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură
Moment inedit în Cehia - Africa de Sud! S-a spart mingea în mijlocul unei faze

Moment inedit în Cehia - Africa de Sud! S-a spart mingea în mijlocul unei faze

Moment inedit în Cehia - Africa de Sud! S-a spart mingea în mijlocul unei faze
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie
Munoz, execuţie superbă în Uzbekistan - Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu

Munoz, execuţie superbă în Uzbekistan - Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu

Munoz, execuţie superbă în Uzbekistan - Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu