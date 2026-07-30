Prima reacție a celui mai nou transfer făcut de Chivu la Inter: „Abia aștept să joc în fața voastră”

John Stones, fostul fundaș de la Manchester City, a fost prezentat oficial la Inter după ce contractul său cu formația din Etihad a expirat. Jucătorul de 32 de ani a avut un mesaj special pentru suporterii „nerazzurrilor” pe care va avea ocazia să îi vadă pe teren abia în startul noului sezon din Italia.

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Inter a oficializat joi seara cel mai nou transfer din această perioadă de mercato. În căutarea unui fundaș central, „nerazzurrii” au reușit să obțină semnătura lui John Stones, fundaș central care s-a despărțit în această vară de Manchester City.

Stones, prezentat oficial la Inter. Primele declarații

La câteva ore distanță după ce s-a aflat că Stones va ajunge pe Meazza, clubul l-a și prezentat pe omul care a mers cu Anglia până în semifinalale Cupei Mondiale, unde el și colegii săi au fost eliminați de Argentina. După ce și-a făcut o poză alături de mai multe trofee câștigate de campioana din Serie A, Stones a transmis și un mesaj pentru suporteri.

„Salutare, fani Inter. Sunt aici cu toate trofeele. Voiam doar să vă salut. Sunt foarte entuziasmat să vă văd. Abia aștept să joc în fața voastră și Forza Inter„, a spus fostul fundaș de la Manchester City.

Interisti, John ha qualcosa da dirvi 💌 pic.twitter.com/8Zuqb6TGdE

— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026