Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele probabile

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu are nimic de pierdut în partida din deplasare cu SK Brann, din manşa secundă a turului 2 preliminar al Conference League.

„Am văzut integral partida lor cu Valerenga, pierdută cu 2-3, dar nu mi-am schimbat impresia despre ei. Cred că Brann oricum e o echipă bună şi aici, acasă, va presta acelaşi joc pe care l-a făcut şi la Sfântu Gheorghe. Va fi un meci dificil, dar mergem încrezători, pentru că fotbalul îţi arată că totul se poate schimba imediat.

Mâine, trebuie să jucăm cu mult curaj, multă determinare, multă ambiţie. Pornim de la 2-2 şi trebuie să facem un joc bun. Nu avem nimic de pierdut, e un meci frumos şi trebuie să arătăm că şi noi suntem o echipă bună”, a spus tehnicianul, conform site-ului oficial al clubului ardelean.

„În tur, după ce am marcat, ei au scăzut drastic şi, la acea bară, am fost aproape să câştigăm. Probabil nu meritam, dar sunt situaţii care se pot întâmpla. Până în minutul 80, impresia era că sunt mult mai buni. Şi mâine pleacă cu prima şansă, dar în primul rând trebuie să avem curajul de a juca. Întotdeauna le zic jucătorilor că fără curaj în viaţă nu faci nimic, iar atunci mâine trebuie să arătăm mai bine decât în meciul tur. Ne-am câştigat singuri şansa de a juca un meci de le egal la egal, pentru că, dacă pierdeam cu 0-2, acum eram în excursie. Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme, mai ales că în tur nu am făcut tot ce trebuia să facem, cu precădere în prima repriză”, a adăugat el.