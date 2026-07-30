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Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 10:06

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Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele probabile

Brann - Universitatea Cluj / Sportpictures

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Universitatea Cluj forțează calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League. Returul contra norvegienilor de la Brann este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

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În partida tur, disputată pe stadionul din Sfântu Gheorghe, „șepcile roșii” au reușit o revenire de excepție, care îi ține în cărți pentru calificarea mai departe.

Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00)

Universitatea Cluj visează la o calificare în turul trei preliminar al UEFA Conference League, după rezultatul bun obținut în tur contra norvegienilor de la Brann.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a sacrificat partida cu Sepsi din campionat, pentru a încerca să producă surpriza și să meargă mai departe în cea de-a treia competiție UEFA.

Echipele probabile la Brann – U Cluj

  • Brann: Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Eriksen, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Castro
  • U Cluj: Michail – Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipiciu – Pinho, Drammeh, Bic – Stanojev, Aliev, Mendy

Ce a declarat Cristiano Bergodi înainte de Brann – U Cluj

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu are nimic de pierdut în partida din deplasare cu SK Brann, din manşa secundă a turului 2 preliminar al Conference League.

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„Am văzut integral partida lor cu Valerenga, pierdută cu 2-3, dar nu mi-am schimbat impresia despre ei. Cred că Brann oricum e o echipă bună şi aici, acasă, va presta acelaşi joc pe care l-a făcut şi la Sfântu Gheorghe. Va fi un meci dificil, dar mergem încrezători, pentru că fotbalul îţi arată că totul se poate schimba imediat.

Mâine, trebuie să jucăm cu mult curaj, multă determinare, multă ambiţie. Pornim de la 2-2 şi trebuie să facem un joc bun. Nu avem nimic de pierdut, e un meci frumos şi trebuie să arătăm că şi noi suntem o echipă bună”, a spus tehnicianul, conform site-ului oficial al clubului ardelean.

„În tur, după ce am marcat, ei au scăzut drastic şi, la acea bară, am fost aproape să câştigăm. Probabil nu meritam, dar sunt situaţii care se pot întâmpla. Până în minutul 80, impresia era că sunt mult mai buni. Şi mâine pleacă cu prima şansă, dar în primul rând trebuie să avem curajul de a juca. Întotdeauna le zic jucătorilor că fără curaj în viaţă nu faci nimic, iar atunci mâine trebuie să arătăm mai bine decât în meciul tur. Ne-am câştigat singuri şansa de a juca un meci de le egal la egal, pentru că, dacă pierdeam cu 0-2, acum eram în excursie. Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme, mai ales că în tur nu am făcut tot ce trebuia să facem, cu precădere în prima repriză”, a adăugat el.

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Cristiano Bergodi a afirmat că în partida de joi seara va alinia un prim unsprezece competitiv.

„Noi trebuie să jucăm ceea ce ştim şi să fim mai compacţi, pentru că au pus presiune şi puţin ne-am speriat. Mâine avem punctul de reper din tur şi trebuie să arătăm diferit. Nu ştiu dacă vor fi mâine schimbări în echipă, venim după un meci în care am făcut modificări, pentru că, într-adevăr, unii jucători erau obosiţi. Sigur vom alinia o echipă competitivă. Să nu se înţeleagă greşit, că am menajat jucători în meciul cu Sepsi pentru că mă gândeam doar la acest meci, dar am un lot şi noi nu suntem obişnuiţi să jucăm şase meciuri în 17 zile. Nu era uşor să jucăm la fel şi cu Sepsi şi iar cu Brann”, a menţionat Bergodi.

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