Ultraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor

Spiritele s-au încins după eliminarea Universităţii Craiova din Liga Campionilor. În afară de conflictul dintre directorul sportiv al Universităţii Craiova, Mario Felguieras, şi unul dintre fotbaliştii lui Levski, Serginho, un alt scandal a avut loc la stadionul Ion Oblemenco, unde s-a disputat partida.

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Mai mulţi ultraşi olteni, din Peluza Nord Craiova, au fost băgaţi în dubă de jandarmi.

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor după 2-2 cu Levski Sofia în retur. Oltenii merg în Europa League

Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Craiovenii părăsesc competiţia şi vor juca în turul al treilea din Liga Europa.

A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului. După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.

În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.