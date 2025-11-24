Jurnal AntenaSport | Formula succesului - Antena Sport

Închide meniul
Jakpot pentru un român fan Formula 1. El a oferit iamginea zilei la cursa nebună din Las Vegas lângă Beyonce şi JZ.

21:06
20:56
LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid
20:46
Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil”
20:30
LIVE TEXTFC Botoșani – Dinamo 0-0. Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Gol anulat pentru oaspeți
20:28
Mihai Teja a luat foc, după arbitrajul din Metaloblogus – Hermannstadt: „De ce experimente doar la noi? Numai arbitri din Liga 2”
19:40
11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 5 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 6 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat