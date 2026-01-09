Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Radu Drăgușin continuă să fie subiectul zvonurilor legate de o posibilă plecare de la Tottenham în această iarnă. Recent, impresarul jucătorului, Florin Manea, a anunțat că se află în negocieri cu AS Roma, care insistă pentru semnătura stoperului, dar și cu alt club al cărui nume nu l-a divulgat.

Radu Drăgușin a revenit recent pe gazon după accidentarea provocată de ruptura de ligament încrucișat, însă șansele să devină un om de bază la Tottenham sunt mici. Thomas Frank, antrenorul londonezilor, are trei opțiuni clare pentru postul de fundaș central înaintea românului, ele fiind Cristian Romero, Micky van de Ven (titularii de drept) și Kevin Danso (cea mai importantă rezervă de pe post).

Două cluburi, în negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin

Încă de când au început zvonurile legate de plecarea lui Drăgușin de la Tottenham, AS Roma a fost una dintre echipele numite, pe lângă Fiorentina sau Napoli. Se pare însă că Gian Piero Gasperini nu e singura care se află în negocieri cu londonezii pentru semnătura fundașului.

În urmă cu puțin timp, Florin Manea a oferit mai multe detalii în acest sens: “(n.r. dacă se poate face transferul definitiv în această iarnă) Totul este posibil.

Sunt la Londra, suntem în negocieri. Nu este vorba despre Fiorentina, știu că AS Roma și-a manifestat dorința către Tottenham. Mai este un club, nu vi-l pot zice, dar nu din Italia.