Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 13:26

Radu Drăgușin continuă să fie subiectul zvonurilor legate de o posibilă plecare de la Tottenham în această iarnă. Recent, impresarul jucătorului, Florin Manea, a anunțat că se află în negocieri cu AS Roma, care insistă pentru semnătura stoperului, dar și cu alt club al cărui nume nu l-a divulgat.

Radu Drăgușin a revenit recent pe gazon după accidentarea provocată de ruptura de ligament încrucișat, însă șansele să devină un om de bază la Tottenham sunt mici. Thomas Frank, antrenorul londonezilor, are trei opțiuni clare pentru postul de fundaș central înaintea românului, ele fiind Cristian Romero, Micky van de Ven (titularii de drept) și Kevin Danso (cea mai importantă rezervă de pe post).

Două cluburi, în negocieri pentru transferul lui Radu Drăgușin

Încă de când au început zvonurile legate de plecarea lui Drăgușin de la Tottenham, AS Roma a fost una dintre echipele numite, pe lângă Fiorentina sau Napoli. Se pare însă că Gian Piero Gasperini nu e singura care se află în negocieri cu londonezii pentru semnătura fundașului.

În urmă cu puțin timp, Florin Manea a oferit mai multe detalii în acest sens: “(n.r. dacă se poate face transferul definitiv în această iarnă) Totul este posibil.

Sunt la Londra, suntem în negocieri. Nu este vorba despre Fiorentina, știu că AS Roma și-a manifestat dorința către Tottenham. Mai este un club, nu vi-l pot zice, dar nu din Italia.

Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei. Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare“, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.

Roma vrea să îl împrumute pe Drăgușin

Despre clubul numit de Manea, AS Roma, se știe că aceasta ia în considerare inițial să îl împrumute pe Drăgușin și să adauge o clauză care să îi permită să îl cumpere din vară.

Roma ia în considerare să liciteze pentru a-l aduce pe Radu Drăgușin de la Tottenham. Roma continuă să muncească pentru a-l readuce pe Radu Drăgușin în Serie A.

«Giallorossii» iau în considerare o ofertă potrivită care să fie prezentată către Tottenham pentru fundașul născut în 2002“, a scris cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio.

