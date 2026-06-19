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Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo

23 de ani e media de vârstă a jucătorilor de la Dinamo, care au plecat în primul cantonament sub comanda noului antrenor.

 

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