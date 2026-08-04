Meci dramatic pentru Darius Olaru în preliminariile UCL! Gol în prelungiri de la o echipă care ajungea sezonul trecut în optimi

Fostul căpitan de la FCSB, Darius Olaru, a fost titular pentru Union Saint-Gilloise în partida din preliminariile UEFA Champions League contra norvegienilor de la Bogo/Glimt, încheiată cu scorul de 3-3!

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Union a fost aproape să dea lovitura în fața unei echipe care în sezonul precedent ajungea până în optimi, de unde a fost eliminată de Sporting Lisabona.

Meci dramatic în Belgia

Cu Olaru pe teren din primul minut, Union s-a trezit condusă după reușita lui Berg din minutul 20, însă a revenit rapid grație lui Florucz. Norvegienii au trecut însă din nou în avantaj în minutul 29 din penalty. La ultima fază a reprizei însă același Florucz a restabilit egalitatea.

Olaru a primit un cartonaș galben în minutul 32 și astfel a fost schimbat repede de antrenorul echipei sale, în minutul 56. Fiesta celor de la Union s-a declanșat apoi în minutul 88 când Promise David a trimis un șut imparabil de la marginea careului, mingea a lovit și bara înainte să intre în poartă. Însă petrecerea gazdelor nu a durat. Doar două minute mai târziu, Bjortuft a egalat la 3 cu o lovitură de cap la o fază fixă bătută de Berg.

Meciul s-a încheiat 3-3, iar partida retur se va disputa în Norvegia peste 7 zile. Bodo/Glimt este redutabilă pe teren propriu: în sezonul precedent, le-a învins acolo pe Manchester City sau Inter Milano la scor. Câștigătoarea dublei dintre Union și Bodo/Glimt o va întâlni în play-off-ul pentru grupa de UEFA Champions League pe câștigătoarea dublei Olympiacos – NEC Neijmegen. În tur, în Grecia, scorul a fost 0-0.