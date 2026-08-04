„E problemă în vestiar, 100% este!” Dezvăluiri despre disputa Marius Baciu – Tănase

La meciul cu Farul, Tănase a fost lăsat pe banca de rezerve, iar la final a făcut o serie de declaraţii care au lăsat de înţeles că între el şi antrenor ar exista o răceală.

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Concret, mijlocașul a fost întrebat ce relație are cu Marius Baciu și a răspuns: „Ce relație? Alte relații…, am soție eu”.

Florin Prunea a văzut interviul lui Tănase şi crede că jucătorul nu-şi poate ascunde nemulţumirea legată de Marius Baciu.

”Dacă FCSB avea un antrenor precum Olăroiu și Tănase își permitea să declare ce a declarat… Aia e o declarație cu mantă.

’L-a torpilat’ direct (n.r. Tănase pe Baciu). ’L-a torpilat’ pe Baciu. E clar că e problemă în vestiar, 100% este. Dacă era cineva în vestiar. Tănase se gândea de două ori înainte să facă această afirmație”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.