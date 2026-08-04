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Gigi Becali intervine în disputa Florin Tănase – Marius Baciu: „Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal”

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 22:45

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Gigi Becali intervine în disputa Florin Tănase – Marius Baciu: „Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal
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Florin Tănase a fost rezervă la meciul cu Farul și a fost introdus pe teren în minutul 29 în locul lui Mihai Toma. La final de joc, el a făcut o serie de declaraţii care au lăsat de înţeles că între el şi antrenor ar exista o răceală.

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Concret, mijlocașul a fost întrebat ce relație are cu Marius Baciu și a răspuns: „Ce relație? Alte relații…, am soție eu”.

Gigi Becali a văzut declaraţiile lui Tănase şi susţine că se va interesa în vestiar dacă există tenisiune între jucător şi antrenor.

„Eu habar n-am, dar nu poate să fie ruptură între Tănase şi Baciu. Unul e fotbalist, altul e antrenor. Ruptură nu are cum să fie, că aş interveni eu. Răzvrătire este posibil. Nu cred, dar o să mă interesez. Am văzut aseară.

Tu eşti fotbalist, joacă fotbal. Ce mai? Pe cuvânt, nu am văzut nimic. Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal. Nu este normal? O să mă interesez să văd ce se întâmplă”, a spus Gigi Becali, citat de fanatik.

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Şi Florin Prunea a criticat atitudinea lui Tănase

Florin Prunea a văzut interviul lui Tănase şi crede că jucătorul nu-şi poate ascunde nemulţumirea legată de Marius Baciu.

”Dacă FCSB avea un antrenor precum Olăroiu și Tănase își permitea să declare ce a declarat… Aia e o declarație cu mantă.

’L-a torpilat’ direct (n.r. Tănase pe Baciu). ’L-a torpilat’ pe Baciu. E clar că e problemă în vestiar, 100% este. Dacă era cineva în vestiar. Tănase se gândea de două ori înainte să facă această afirmație”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

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