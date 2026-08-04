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De ce Marius Măldărăşanu nu ar accepta să lucreze cu Gigi Becali: „Nu vreau să spun nişte lucruri”

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 23:17

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De ce Marius Măldărăşanu nu ar accepta să lucreze cu Gigi Becali: „Nu vreau să spun nişte lucruri
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Marius Măldărăşanu a stat patru ani pe banca celor de la Hermannstadt, iar multe voci din fotbal au spus despre el că va reuşi în antrenorat.

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Întrebat dacă ar alege să meargă la FCSB, Marius Măldărăşanu a dat un răspuns categoric: Nu! Motivul? Perioada pe care a petrecut-o la Rapid, considerând că nu ar trebui să trădeze vreodată suflarea vişinie.

„(n.r. Ai merge la FCSB?) Nu vreau să spun nişte lucruri, dar nu se pune problema cu FCSB. De aia nu vreau, că pe urmă, domnule, că se autopropune ăla. Eu cu Meme ne respectăm, ne-am întâlnit tot timpul, stăm şi discutăm. El mă apreciază, eu pe el, dar nu se pune problema vizavi de ce m-ai întrebat.

Toţi mă cunosc, ştiu cum sunt eu ca antrenor vizavi de anumite lucruri pe care trebuie să le facă un antrenor. Am jucat 10 ani la Rapid. Nu am cum să dezamăgesc atâţia oameni vreodată”, a spus Marius Măldărăşanu la SportCast cu Sile.

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