Jurnal AntenaSport | Gâlcă așteaptă transferuri la Rapid - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Gâlcă așteaptă transferuri la Rapid
La finalul turului, rapidiștii pot să-și facă poză cu clasamentul. Sunt primii, cel puțin până la meciul celor de la Botoșani. Gâlcă așteaptă transferuri pe măsură la iarnă.
