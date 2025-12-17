Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat care sunt primele transferuri de la FCSB. Ce spune despre meciul cu rivala Dinamo

Gigi Becali a surprins mereu când a venit vorba de antreborii doriţi pentru banca FCSB-ului. Dacă Marius Şumudică – mare rapidist – a fost pe lista patronului de la FCSB, în trecut şi Dan Alexa a fost favorit să preia echipa. Asta s-a întâmplat în 2021, când în final la echipă a ajuns Edi Iordănescu.

Dan Alexa recunoaşte că a purtat negocieri cu Gigi Becali, dar nu s-au înţeles.

„(Ai fost dorit de FCSB. Crezi că te-ai fi înțeles cu Becali?) Nu știu. Nu cred. Mi-a plăcut de Gigi Becali, din discuția noastră. (Dar crezi că nu te-ai fi înțeles) Am exemplul ăsta. FCSB era jos de tot, a venit Edi Iordănescu, și-a făcut contractul beton. Și au început să câștige, 1-0, 1-0. În perioade de criză e important să câștigi, nu contează cum. Dacă vor să câștige 7-0 și să facă spectacol atunci… Ăia sunt dobitoci! Nu înțeleg nimic! N-ai cum”, a declarat Dan Alexa, potrivit gsp.ro.

Alexa a lăsat de înţeles că nu a mai ajuns la FCSB, pentru că nu a vrut să calce peste “personalitatea” pe care o are.

„Când ajungi pe ultimele locuri la o candidată la titlu, în primul rând nu e încredere în vestiar. Edi a început să câștige, a urcat în zona play-off, a făcut 0-0 cu Voluntariul și: «Să plece Edi Iordănescu». Nu știu ce ar fi trebuit să se întâmple ca să mă înțeleg bine cu… Eu sunt și omul care plec repede. Țin foarte mult la personalitate”, a declarat Dan Alexa, potrivit sursei menționate anterior.