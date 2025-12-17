Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară

Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 14:56

Comentarii
Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară

Gigi Becali a anunțat care sunt primele transferuri de la FCSB. Ce spune despre meciul cu rivala Dinamo

Gigi Becali a surprins mereu când a venit vorba de antreborii doriţi pentru banca FCSB-ului. Dacă Marius Şumudică – mare rapidist – a fost pe lista patronului de la FCSB, în trecut şi Dan Alexa a fost favorit să preia echipa. Asta s-a întâmplat în 2021, când în final la echipă a ajuns Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Alexa recunoaşte că a purtat negocieri cu Gigi Becali, dar nu s-au înţeles.

„(Ai fost dorit de FCSB. Crezi că te-ai fi înțeles cu Becali?) Nu știu. Nu cred. Mi-a plăcut de Gigi Becali, din discuția noastră. (Dar crezi că nu te-ai fi înțeles) Am exemplul ăsta. FCSB era jos de tot, a venit Edi Iordănescu, și-a făcut contractul beton. Și au început să câștige, 1-0, 1-0. În perioade de criză e important să câștigi, nu contează cum. Dacă vor să câștige 7-0 și să facă spectacol atunci… Ăia sunt dobitoci! Nu înțeleg nimic! N-ai cum”, a declarat Dan Alexa, potrivit gsp.ro.

Alexa a lăsat de înţeles că nu a mai ajuns la FCSB, pentru că nu a vrut să calce peste “personalitatea” pe care o are.

„Când ajungi pe ultimele locuri la o candidată la titlu, în primul rând nu e încredere în vestiar. Edi a început să câștige, a urcat în zona play-off, a făcut 0-0 cu Voluntariul și: «Să plece Edi Iordănescu». Nu știu ce ar fi trebuit să se întâmple ca să mă înțeleg bine cu… Eu sunt și omul care plec repede. Țin foarte mult la personalitate”, a declarat Dan Alexa, potrivit sursei menționate anterior.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
Fanatik.ro
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
14:51
Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis
14:38
Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: “Voi fi puţin mai circumspect”
14:26
Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească
14:12
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: “A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii”
13:49
Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
13:35
Christian Horner vrea să revină în Formula 1! Negociază cu o echipă pentru a deveni acţionar
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 5 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali