Premii record la World Cup 2026! Câţi bani poate câştiga România dacă ajunge în grupe. Sumă uriaşă pentru campioană - Antena Sport

FIFA a anunţat premii record pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. România este calificată la baraj, acolo unde trebuie să treacă mai întâi de Turcia, apoi de câştigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, pentru a ajunge la turneul organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru ediţia din 2026, FIFA pune la bătaie 727 de milioane de euro pentru cele 48 de echipe care participă la cea mai importantă competiţie inter-ţări din lume.

România va încasa cel puţin 10,5 milioane de euro dacă se va califica la World Cup 2026

Pentru simpla prezenţă în faza grupelor la World Cup 2026, echipele vor primi câte 9 milioane de dolari. Dacă România se va califica la turneul final, tricolorii vor primi, pe lângă această sumă, încă 1,5 milioane de dolari. Suma din urmă este acordată de FIFA tuturor celor 48 de echipe participante pentru acoperirea costurilor de pregătire pentru World Cup 2026. Astfel, tricolorii se pot alege cu cel puţin 10,5 milioane de dolari, în cazul unei calificări.

Premiile cresc în funcţie de performanţe, iar sumele pentru echipele care ajung în fazele finale sunt ameţitoare. Echipa care va câştiga finala mică va primi 29 de milioane de dolari, în timp ce finalista va încasa 33 de milioane de dolari. Campioana mondială va da o adevărată lovitură şi din punct de vedere financiar, premiul fiind de 50 de milioane de euro.

În cazul în care va trece de Turcia, dar şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, şi se va califica la World Cup 2026, România va face parte din grupa D, alături de SUA, Paraguay şi Australia.