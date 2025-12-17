Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: "Voi fi puţin mai circumspect" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: "Voi fi puţin mai circumspect"

Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: "Voi fi puţin mai circumspect"

Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: “Voi fi puţin mai circumspect”

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 14:38

Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: Voi fi puţin mai circumspect

Mihai Covaliu / Sport Pictures

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, marţi, că din punctul său de vedere, ţinând cont de rezultatele sportivilor la competiţiile de până acum, va fi foarte dificil ca delegaţia României să obţină o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă programate în perioada 6-22 februarie la Milano-Cortina (Italia).

“De data aceasta voi fi puţin mai circumspect, personal nu cred că vom obţine nicio medalie la Milano-Cortina. Dar noi asigurăm toate condiţiile ca sportivii noştri să ne surprindă într-un mod mai plăcut de data aceasta. Au fost rezultate bune şi la Campionatele Europene, Julia Sauter de exemplu a realizat cea mai bună performanţă a patinajului artistic românesc, locul 7… deci nu ştim ce se poate întâmpla la Jocurile Olimpice.

Mihai Covaliu: “Va fi foarte dificil să obţinem o medalie”

Dar locurile pe care noi le-am obţinut încă nu ne permit să ne gândim la o medalie în februarie. Noi de fiecare dată însă ne dorim să facem un pas înainte, să urcăm o poziţie, să ne apropiem de lupta pentru medalii. Dar, realist vorbind, sunt multe naţiuni cu tradiţie în sporturile de iarnă, naţiuni care investesc mult mai mult în cercetare şi aşa mai departe. Deci sunt anumite detalii pe care le ştim şi care ne fac să spunem că va fi foarte dificil să obţinem o medalie”, a explicat Covaliu.

El a menţionat însă că lotul României va fi în creştere faţă de JO de la Beijing 2022, când numărul sportivilor români s-a ridicat la 22. “Numărul de participanţi va fi în jur de 30. Din evaluările noastre de acum putem ajunge la Milano-Cortina cu 32 sau 34 de sportivi maximum”, a precizat preşedintele.

Mihai Covaliu a semnat, marţi, în cadrul unui eveniment, un parteneriat cu Salomon, companie care va pune la dispoziţie echipamentul delegaţiei României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

“Este o grijă majoră a noastră pentru că sportivii trebuie să aibă tot acest confort al echipamentului … şi de data asta vorbim în plus şi de confortul termic, pentru că este o ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Sunt diferenţele acestea de temperatură, înăuntru şi afară, şi de aceea am fost foarte bucuroşi când am început discuţiile cu Salomon, o companie care nu mai are nevoie de nicio prezentare şi care este partener oficial al Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Aşa că parteneriatul a venit firesc. Se ştie că mai ales în sporturile de iarnă echipamentul este foarte, foarte important, aş spune eu decisiv în obţinerea unor rezultate importante. Din acest punct de vedere, sportivii noştri vor beneficia de cel mai bun echipament pentru a se concentra numai pe competiţie. Mi-ar plăcea să continuăm acest parteneriat şi pentru 2027, an în care vom organiza FOTE de iarnă la Braşov, pentru că ne-am dori să beneficiem şi atunci de aceleaşi condiţii”, a precizat Covaliu.

1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 5 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
