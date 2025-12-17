Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: "Voi fi puţin mai circumspect" - Antena Sport

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, marţi, că din punctul său de vedere, ţinând cont de rezultatele sportivilor la competiţiile de până acum, va fi foarte dificil ca delegaţia României să obţină o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă programate în perioada 6-22 februarie la Milano-Cortina (Italia).

“De data aceasta voi fi puţin mai circumspect, personal nu cred că vom obţine nicio medalie la Milano-Cortina. Dar noi asigurăm toate condiţiile ca sportivii noştri să ne surprindă într-un mod mai plăcut de data aceasta. Au fost rezultate bune şi la Campionatele Europene, Julia Sauter de exemplu a realizat cea mai bună performanţă a patinajului artistic românesc, locul 7… deci nu ştim ce se poate întâmpla la Jocurile Olimpice.

Mihai Covaliu: “Va fi foarte dificil să obţinem o medalie”

Dar locurile pe care noi le-am obţinut încă nu ne permit să ne gândim la o medalie în februarie. Noi de fiecare dată însă ne dorim să facem un pas înainte, să urcăm o poziţie, să ne apropiem de lupta pentru medalii. Dar, realist vorbind, sunt multe naţiuni cu tradiţie în sporturile de iarnă, naţiuni care investesc mult mai mult în cercetare şi aşa mai departe. Deci sunt anumite detalii pe care le ştim şi care ne fac să spunem că va fi foarte dificil să obţinem o medalie”, a explicat Covaliu.

El a menţionat însă că lotul României va fi în creştere faţă de JO de la Beijing 2022, când numărul sportivilor români s-a ridicat la 22. “Numărul de participanţi va fi în jur de 30. Din evaluările noastre de acum putem ajunge la Milano-Cortina cu 32 sau 34 de sportivi maximum”, a precizat preşedintele.

Mihai Covaliu a semnat, marţi, în cadrul unui eveniment, un parteneriat cu Salomon, companie care va pune la dispoziţie echipamentul delegaţiei României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.