Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea - Antena Sport

Marea Britanie va emite oficial instrucţiuni pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de oligarhul rus Roman Abramovich din vânzarea lui Chelsea în 2022, cerându-i miliardarului să deblocheze aceste fonduri, altfel riscând să se confrunte cu o acţiune în instanţă, relatează The Guardian şi Reuters.

Premierul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor că fondurile provenite de la oligarhul rus, care se află sub sancţiunile Londrei, vor fi direcţionate către o nouă fundaţie pentru Ucraina, iar eliberarea unei licenţe pentru transfer este ultima şansă pe care Abramovich o are pentru a se conforma, înainte de a se lua măsuri legale.

Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Miliardarul rus a vândut Chelsea în 2022, sub presiunea guvernului britanic, după invazia rusă în Ucraina. Un consorţiu condus de omul de afaceri american Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball Los Angeles Dodgers, a preluat clubul britanic pentru 4,25 miliarde de lire sterline.

Abramovich a primit o licenţă de la guvernul britanic pentru a vinde Chelsea, cu condiţia ca banii să fie cheltuiţi pentru sprijinirea victimelor războiului din Ucraina. Veniturile au fost depuse într-un cont bancar britanic controlat de compania Fordstam a lui Abramovich. De atunci, banii au fost blocaţi pe fondul impasului în negocierile cu Abramovich pe tema faptului dacă banii ar trebui cheltuiţi exclusiv în Ucraina sau dacă pot fi transferaţi şi în afara ţării.

Guvernul a promis că va înfiinţa o fundaţie pentru a distribui banii, condusă de Mike Penrose, fostul şef al Unicef Marea Britanie.