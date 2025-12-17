Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea - Antena Sport

Închide meniul
Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Home | Fotbal | Premier League | Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Dan Roșu Publicat: 17 decembrie 2025, 15:51

Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Roman Abramovich, în timpul unui meci - Profimedia Images

Marea Britanie va emite oficial instrucţiuni pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de oligarhul rus Roman Abramovich din vânzarea lui Chelsea în 2022, cerându-i miliardarului să deblocheze aceste fonduri, altfel riscând să se confrunte cu o acţiune în instanţă, relatează The Guardian şi Reuters.

Premierul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor că fondurile provenite de la oligarhul rus, care se află sub sancţiunile Londrei, vor fi direcţionate către o nouă fundaţie pentru Ucraina, iar eliberarea unei licenţe pentru transfer este ultima şansă pe care Abramovich o are pentru a se conforma, înainte de a se lua măsuri legale.

Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea

Miliardarul rus a vândut Chelsea în 2022, sub presiunea guvernului britanic, după invazia rusă în Ucraina. Un consorţiu condus de omul de afaceri american Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball Los Angeles Dodgers, a preluat clubul britanic pentru 4,25 miliarde de lire sterline.

Abramovich a primit o licenţă de la guvernul britanic pentru a vinde Chelsea, cu condiţia ca banii să fie cheltuiţi pentru sprijinirea victimelor războiului din Ucraina. Veniturile au fost depuse într-un cont bancar britanic controlat de compania Fordstam a lui Abramovich. De atunci, banii au fost blocaţi pe fondul impasului în negocierile cu Abramovich pe tema faptului dacă banii ar trebui cheltuiţi exclusiv în Ucraina sau dacă pot fi transferaţi şi în afara ţării.

Guvernul a promis că va înfiinţa o fundaţie pentru a distribui banii, condusă de Mike Penrose, fostul şef al Unicef Marea Britanie.

Miniştrii britanici au subliniat că au încercat timp de mulţi ani să ajungă la un acord cu Abramovich şi să obţină cooperarea acestuia în transferul fondurilor. Starmer a declarat că guvernul este pregătit să îl dea în judecată pe Abramovich pentru a avea acces la bani.

Măsura vine în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând.

Marea Britanie doreşte ca fondurile să fie cheltuite numai în Ucraina, în conformitate cu o iniţiativă europeană mai amplă care vizează obligarea Moscovei să suporte costurile pentru decesele şi distrugerile provocate de invazia sa. Abramovich solicitase anterior mai multă flexibilitate şi dorea ca banii să fie destinaţi tuturor victimelor.

În cazul în care omul de afaceri rus nu va elibera rapid fondurile, guvernul britanic a declarat într-un comunicat că este „pe deplin pregătit să îl dea în judecată, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare acordul încheiat cu acesta în 2022”.

„Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână îngheţate într-un cont bancar din Marea Britanie”, a declarat ministrul finanţelor Rachel Reeves în comunicat.

Discuţiile continuă săptămâna aceasta între liderii europeni cu privire la un plan separat de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina în următorii ani, o reuniune a liderilor fiind programată să înceapă joi. Majoritatea activelor, în valoare de 185 de miliarde de euro, sunt deţinute la depozitarul central de valori mobiliare Euroclear din Bruxelles.

Moscova a declarat că utilizarea activelor constituie furt şi a ameninţat că va confisca participaţiile investitorilor privaţi europeni din Rusia. Planurile aflate în discuţie înseamnă că UE ar acorda Ucrainei un împrumut iniţial de 90 de miliarde de euro, utilizând fondurile de la Euroclear, dar pretenţiile Rusiei asupra fondurilor ar rămâne neschimbate. Ucraina ar rambursa banii numai dacă şi când Rusia ar fi de acord să plătească despăgubiri.

