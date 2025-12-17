Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis: "E o zi dificilă" - Antena Sport

Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi antrenorul său de lungă durată Juan Carlos Ferrero au anunţat, miercuri, sfârşitul colaborării lor de şapte ani.

Colaborarea celor doi a fost una de mare succes. Alături de Ferrero, Alcaraz a câştigat mai multe turnee de Grand Slam şi a devenit numărul 1 mondial.

Carlos Alcaraz nu va mai fi antrenat de Juan Carlos Ferrero

„Mi-e foarte greu să scriu acest mesaj… După mai bine de şapte ani petrecuţi împreună, Juanki şi cu mine am decis să punem capăt aventurii noastre comune ca antrenor şi jucător”, a declarat numărul 1 mondial.

„Îţi mulţumesc că mi-ai transformat visurile din copilărie în realitate. Am pornit pe acest drum când eram încă un copil, iar în tot acest timp m-ai însoţit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât şi în afara lui. Am ajuns în vârf”, a adăugat Alcaraz.

Alături de Ferrero, câştigător al Roland-Garros în 2003 şi fost numărul 1 mondial, jucătorul de 22 de ani din Murcia a câştigat 6 turnee de Grand Slam: 2 Roland-Garros, 2 Wimbledon şi 2 US Open. S-a aşezat pe tron după primul său titlu de Grand Slam câştigat la Flushing Meadows acum trei ani, devenind, la 19 ani şi 4 luni, cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie.