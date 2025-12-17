Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis: "E o zi dificilă" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis: “E o zi dificilă”

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 14:51

Comentarii
Juan Carlos Ferrero şi Carlos Alcaraz / Profimedia

Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi antrenorul său de lungă durată Juan Carlos Ferrero au anunţat, miercuri, sfârşitul colaborării lor de şapte ani.

Colaborarea celor doi a fost una de mare succes. Alături de Ferrero, Alcaraz a câştigat mai multe turnee de Grand Slam şi a devenit numărul 1 mondial.

Carlos Alcaraz nu va mai fi antrenat de Juan Carlos Ferrero

„Mi-e foarte greu să scriu acest mesaj… După mai bine de şapte ani petrecuţi împreună, Juanki şi cu mine am decis să punem capăt aventurii noastre comune ca antrenor şi jucător”, a declarat numărul 1 mondial.

„Îţi mulţumesc că mi-ai transformat visurile din copilărie în realitate. Am pornit pe acest drum când eram încă un copil, iar în tot acest timp m-ai însoţit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât şi în afara lui. Am ajuns în vârf”, a adăugat Alcaraz.

Alături de Ferrero, câştigător al Roland-Garros în 2003 şi fost numărul 1 mondial, jucătorul de 22 de ani din Murcia a câştigat 6 turnee de Grand Slam: 2 Roland-Garros, 2 Wimbledon şi 2 US Open. S-a aşezat pe tron după primul său titlu de Grand Slam câştigat la Flushing Meadows acum trei ani, devenind, la 19 ani şi 4 luni, cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie.

Mesajul publicat în acelaşi timp de „Juanki” are acelaşi conţinut ca şi cel al fostului său protejat. „Astăzi este o zi dificilă. Una dintre acele zile în care este complicat să găseşti cuvintele potrivite. Nu este niciodată uşor să-ţi iei rămas bun, mai ales când ai atâtea experienţe împărtăşite în spate.

Am muncit mult, am crescut împreună şi am trăit momente de neuitat. Vreau să-ţi mulţumesc pentru timpul acordat, pentru încredere, pentru învăţături şi, mai ales, pentru persoanele care m-au înconjurat de-a lungul acestei călătorii. Astăzi se încheie un capitol foarte important din viaţa mea. Îl închid cu nostalgie, dar şi cu mândrie şi entuziasm pentru ceea ce va urma.”

„Se apropie vremuri noi pentru amândoi, cu noi aventuri şi noi proiecte. Dar sunt sigur că le vom aborda în modul corect, dând tot ce avem mai bun, aşa cum am făcut-o întotdeauna. Mergând mereu înainte”, a scris la sfârşitul mesajului său Alcaraz, care nu a dezvăluit numele succesorului său, care lucra alături de Ferrero şi Samuel Lopez.

