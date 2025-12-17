Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK

Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 16:13

Comentarii
Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK

Jucătorii celor de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova va juca joi pe terenul celor de la AEK Atena, în cadrul grupei principale de UEFA Conference League. Oltenii au șanse mici să se califice direct în primăvara europeană, dar sunt „în cărți” pentru o prezență în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest duel, antrenorul a primit două vești importante din partea staff-ului medicale, care i-a declarat apți de joc pe Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk.

Vești excelente pentru Filipe Coelho

AEK Atena este ultima adversară a Universității Craiova din grupa principală de UEFA Conference League, iar oltenii au pierdut două dintre cele cinci partide disputate până acum.

Pentru jocul decisiv pentru calificare, tehnicianul Filipe Coelho a primit o veste importantă. Concret, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk vor fi apți pentru acest duel, anunță fanatik.ro.

Fundașul ucrainean are două goluri și două pase decisive în cupele europene în acest sezon. Este unul dintre cei mai importanți jucători, el fiind adus de Mirel Rădoi în Bănie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
Fanatik.ro
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
17:55
VIDEOLuis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026
17:55
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român
17:37
Antrenorul lui Răzvan Marin, în gardă înaintea meciului contra Craiovei: „Poate provoca momente neplăcute adversarului”
17:30
Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Care va fi ultimul meci al românului pe bancă
17:18
Legendele lui Dinamo nu-l mai vor pe Dennis Politic. Reacții categorice: „Ciorbă reîncălzită / A făcut o greșeală”
17:09
Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 4 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 5 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor