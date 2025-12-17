Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK - Antena Sport

Universitatea Craiova va juca joi pe terenul celor de la AEK Atena, în cadrul grupei principale de UEFA Conference League. Oltenii au șanse mici să se califice direct în primăvara europeană, dar sunt „în cărți” pentru o prezență în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest duel, antrenorul a primit două vești importante din partea staff-ului medicale, care i-a declarat apți de joc pe Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk.

Vești excelente pentru Filipe Coelho

AEK Atena este ultima adversară a Universității Craiova din grupa principală de UEFA Conference League, iar oltenii au pierdut două dintre cele cinci partide disputate până acum.

Pentru jocul decisiv pentru calificare, tehnicianul Filipe Coelho a primit o veste importantă. Concret, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk vor fi apți pentru acest duel, anunță fanatik.ro.

Fundașul ucrainean are două goluri și două pase decisive în cupele europene în acest sezon. Este unul dintre cei mai importanți jucători, el fiind adus de Mirel Rădoi în Bănie.