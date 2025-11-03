Jurnal AntenaSport | Moda „kendama” s-a întors - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 3 noiembrie 2025, 20:48

Moda kendama” s-a întors, iar Ianis Hagi și Dennis Man sunt provocați de un as în trucuri. CRBL se oferă să-i învețe trucurile din kendama care îi pot ajuta să fie mai buni și pe terenul de fotbal.

CRBL/ AntenaSport

Moda kendama" s-a întors, iar Ianis Hagi și Dennis Man sunt provocați de un as în trucuri. CRBL se oferă să-i învețe trucurile din kendama care îi pot ajuta să fie mai buni și pe terenul de fotbal.

