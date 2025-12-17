Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 21:38

Comentarii
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) e apt pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Atacantul s-a refăcut la timp pentru duelul cu marea rivală. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea s-a accidentat după partida cu Steaua Roșie Belgrad din grupa de Europa League, el ratând următoarele cinci meciuri ale campioanei, din toate competițiile. 

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid 

Daniel Bîrligea a făcut totul pentru a fi apt pentru partida de duminică de pe Arena Națională. Cu trei zile înaintea derby-ului, Mihai Stoica a anunțat că atacantul va putea evolua contra giuleștenilor. 

Suntem încrezători. Astăzi, vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că el vrea să încerce.  

Azi (n.r. miercuri) a făcut absolut tot ceea ce putea să facă – alergare, lovirea mingii, sărituri, iar durerea este 0 din 10, deci el va fi apt duminică”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Reclamă
Reclamă

FCSB e la 11 puncte distanță de liderul Rapid, înaintea confruntării din etapa a 21-a din Liga 1. În meciul tur, încheiat cu scorul de 2-2, giuleștenii au revenit de la 0-2, iar unul dintre golurile campioanei a fost marcat de Daniel Bîrligea.

Atacantul de 25 de ani, cotat la cinci milioane de euro, a evoluat în 23 de meciuri pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile. Bîrligea a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere cinci pase decisive. 

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Observator
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
21:23
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare
21:03
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Survivor, noua provocare pentru Gabi Tamaș
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Un nou început la CSM București
20:42
Oleksandr Romanchuk, visător înainte de AEK Atena – Craiova: „Îmi doresc să fie o seară istorică”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor