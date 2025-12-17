Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) e apt pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Atacantul s-a refăcut la timp pentru duelul cu marea rivală.
Daniel Bîrligea s-a accidentat după partida cu Steaua Roșie Belgrad din grupa de Europa League, el ratând următoarele cinci meciuri ale campioanei, din toate competițiile.
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid
Daniel Bîrligea a făcut totul pentru a fi apt pentru partida de duminică de pe Arena Națională. Cu trei zile înaintea derby-ului, Mihai Stoica a anunțat că atacantul va putea evolua contra giuleștenilor.
„Suntem încrezători. Astăzi, vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că el vrea să încerce.
Azi (n.r. miercuri) a făcut absolut tot ceea ce putea să facă – alergare, lovirea mingii, sărituri, iar durerea este 0 din 10, deci el va fi apt duminică”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB e la 11 puncte distanță de liderul Rapid, înaintea confruntării din etapa a 21-a din Liga 1. În meciul tur, încheiat cu scorul de 2-2, giuleștenii au revenit de la 0-2, iar unul dintre golurile campioanei a fost marcat de Daniel Bîrligea.
Atacantul de 25 de ani, cotat la cinci milioane de euro, a evoluat în 23 de meciuri pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile. Bîrligea a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere cinci pase decisive.
