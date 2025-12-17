„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare - Antena Sport

Închide meniul
„Mi-a căzut cerul în cap". Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 21:23

Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare

Alex Musi / Sport Pictures

Alexandru Musi a oferit declarații despre accidentarea gravă suferită. Mijlocașul lui Dinamo a transmis că a primit o adevărată lovitură atunci când a aflat că va rata finalul de sezon.  

Alexandru Musi a evoluat ultima dată în urmă cu o lună, în victoria lui Dinamo cu Csikszereda, scor 4-0. El s-a accidentat ulterior la echipa națională U21. 

Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită 

Alexandru Musi a suferit o ruptură musculară, prima din cariera lui. Mijlocașul lui Dinamo a declarat că nu vrea să-și forțeze recuperarea, pentru a nu mai avea probleme în restul sezonului. 

„Accidentarea asta a venit într-un moment prost pentru mine. Eram un moment foarte bun al carierei mele, dar am încercat să iau accidentarea asta ca pe o chestie pozitivă, o învățătură de minte. 

Eu zic că am doar de învățat și să mă întăresc pe partea asta. Am revenit de la echipa națională și am făcut un RMN aici. Și când mi-a spus doctorul că o să stau între 4 și 6 săptămâni, mi-a căzut cerul în cap! 

În primele două zile a fost greu, dar după am încercat să fiu pozitiv, să-mi încarc mintea cu chestii pozitive, să stau mai mult cu familia, să stau concentrat pe recuperarea mea și să revin cât mai repede pe teren. 

E prima mea ruptură musculară și mi s-a explicat că trebuie să am grijă, mai ales pe partea asta, pentru că poți să te accidentezi mereu. 

Prefer să mă recuperez foarte bine și să-i dau timp piciorului să își revină 100%, ca să nu mai am probleme pe parcursul campionatului”, a declarat Alexandru Musi, într-un interviu pentru conturile oficiale ale lui Dinamo. 

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
În ultima etapă a sezonului, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la UTA. „Câinii” pot încheia anul pe primul loc în cazul unei victorii la Arad, având nevoie și ca Rapid să se încurce în derby-ul cu FCSB. 

