„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare - Antena Sport

Alexandru Musi a oferit declarații despre accidentarea gravă suferită. Mijlocașul lui Dinamo a transmis că a primit o adevărată lovitură atunci când a aflat că va rata finalul de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Musi a evoluat ultima dată în urmă cu o lună, în victoria lui Dinamo cu Csikszereda, scor 4-0. El s-a accidentat ulterior la echipa națională U21.

Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită

Alexandru Musi a suferit o ruptură musculară, prima din cariera lui. Mijlocașul lui Dinamo a declarat că nu vrea să-și forțeze recuperarea, pentru a nu mai avea probleme în restul sezonului.

„Accidentarea asta a venit într-un moment prost pentru mine. Eram un moment foarte bun al carierei mele, dar am încercat să iau accidentarea asta ca pe o chestie pozitivă, o învățătură de minte.

Eu zic că am doar de învățat și să mă întăresc pe partea asta. Am revenit de la echipa națională și am făcut un RMN aici. Și când mi-a spus doctorul că o să stau între 4 și 6 săptămâni, mi-a căzut cerul în cap!