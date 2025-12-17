Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare” - Antena Sport

Revenit pe gazon la sfârșitul lunii noiembrie, Adrian Mazilu este unul dintre jucătorii în care conducerea celor de la Dinamo își pune speranțele în sezonul următor.

Fotbalistul care și-a trecut în palmares un titlu de campion cu Farul Constanța a avut nevoie de recuperare fizică. Marius Șumudică a analizat evoluțiile sale de până acum și a venit cu un verdict.

Marius Șumudică nu s-a convins cu Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a fost văzut drept o lovitură de proporții dată de Dinamo, însă fotbalistul a avut nevoie de timp pentru a-și intra în ritm din punct de vedere fizic.

Marius Șumudică a vorbit despre evoluțiile fostului jucător de la Farul Constanța și a transmis că acesta mai are nevoie de meciuri pentru a putea ajunge la nivelul dorit de cei din staff-ul „câinilor”.

„(n.r. cum ți se pare Mazilu?) Ca o căprioară care nu poate sta în picioare deocamdată. Se înmoaie de picioare și nu poate să stea. Este un jucător de calitate, un jucător cu talie, un jucător care are un stâng bun, are calitate, dar încă se vede că a lipsit un an și 6-7 luni de pe teren.