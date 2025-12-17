Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”

Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 21:03

Comentarii
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: Se înmoaie de picioare”

Cătălin Cîrjan și Adrian Mazilu / SPORT PICTURES

Revenit pe gazon la sfârșitul lunii noiembrie, Adrian Mazilu este unul dintre jucătorii în care conducerea celor de la Dinamo își pune speranțele în sezonul următor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul care și-a trecut în palmares un titlu de campion cu Farul Constanța a avut nevoie de recuperare fizică. Marius Șumudică a analizat evoluțiile sale de până acum și a venit cu un verdict.

Marius Șumudică nu s-a convins cu Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a fost văzut drept o lovitură de proporții dată de Dinamo, însă fotbalistul a avut nevoie de timp pentru a-și intra în ritm din punct de vedere fizic.

Marius Șumudică a vorbit despre evoluțiile fostului jucător de la Farul Constanța și a transmis că acesta mai are nevoie de meciuri pentru a putea ajunge la nivelul dorit de cei din staff-ul „câinilor”.

„(n.r. cum ți se pare Mazilu?) Ca o căprioară care nu poate sta în picioare deocamdată. Se înmoaie de picioare și nu poate să stea. Este un jucător de calitate, un jucător cu talie, un jucător care are un stâng bun, are calitate, dar încă se vede că a lipsit un an și 6-7 luni de pe teren.

Reclamă
Reclamă

Nu are ritm de joc, nu are forță în picioare deocamdată. Poți să te antrenezi cât te antrenezi, cu grupul, separat sau prin săli de forță, dar adversitatea o întâlnești numai în jocuri oficiale sau în amicale cu adversari puternici.

Jocul îți dă situații inedite. La antrenament, prietenul nu bagă piciorul, știe că vii după accidentare. Lui îi trebuie jocuri și ceea ce face Kopic face foarte bine. Ușor, ușor îl angrenează și va crește. Dar, în momentul de față, este departe de ceea ce era”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Observator
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
22:13
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii”
22:06
Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii
21:52
Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări
21:38
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB
21:23
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor