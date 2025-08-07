Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo
Video

Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo

Eroul din derby a lui Dinamo, scoțianul Armstrong, a scos la licitație tricoul cu care a marcat de 3 ori în poarta celor de la FCSB. Toți banii vor fi donați!

 

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici

Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici

Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici
Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască!

Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască!

Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască!
Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo

Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo

Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo
Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul

Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul

Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul
Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord - Fenerbahce!

Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord - Fenerbahce!

Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord - Fenerbahce!
22:12
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Spartak Trnava 0-0. Slovacii, gol anulat. Oltenii luptă pentru play-off-ul Conference League
22:02
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute
22:00
LIVE TEXTFCSB – Drita 0-1. Ocazie mare ratată de Şut. Kosovarii au marcat după şapte minute
21:50
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru
21:25
CFR Cluj – Braga 1-2. Eşec la limită pentru echipa lui Dan Petrescu, în duelul pentru play-off-ul Europa League
21:20
Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7