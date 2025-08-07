Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo
Eroul din derby a lui Dinamo, scoțianul Armstrong, a scos la licitație tricoul cu care a marcat de 3 ori în poarta celor de la FCSB. Toți banii vor fi donați!
Eroul din derby a lui Dinamo, scoțianul Armstrong, a scos la licitație tricoul cu care a marcat de 3 ori în poarta celor de la FCSB. Toți banii vor fi donați!
Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de miciJurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici
Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască!Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască!
Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la DinamoJurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo
Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşulJurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul
Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord - Fenerbahce!Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord - Fenerbahce!