Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie - Antena Sport

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 16:51

Adrian Şut / Profimedia

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Şut a plecat de la FCSB

Adrian Şut a plecat de la FCSB. Mijlocaşul s-a înţeles cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite, iar campioana României va încasa 2 milioane de euro.

2. Avertismentul lui Chivu

Cristi Chivu nu vrea ca jucătorii lui Inter să se gândească la meciurile rivalelor. După victoria cu Parma, a avut un mesaj categoric: “Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău”, a spus antrenorul român.

3. Laude pentru Cîrstea

Pe AS.ro vezi cum a caracterizat-o Aryna Sabalenka pe Sorana Cîrstea, după meciul de la Brisbane. Numărul 1 WTA s-a impus cu un dublu 6-3 şi s-a calificat în sferturi.

4. Şumudică nu îl vrea pe Popescu

Octavian Popescu nu se mai transferă la Al-Okhdood, după ce a fost propus de Gigi Becali. Marius Şumudică a anunţat că va aduce trei jucători, dar pe listă nu se află fotbalişti români.
Octavian Popescu nu se mai transferă la Al-Okhdood, după ce a fost propus de Gigi Becali. Marius Şumudică a anunţat că va aduce trei jucători, dar pe listă nu se află fotbalişti români.

5. Scandal la Tottenham

Probleme fără sfârşit la echipa lui Radu Drăguşin! Tottenham a pierdut dramatic cu Bournemouth, iar căpitanul Romero i-a făcut mincinoşi pe cei din conducere: “Ies în faţă doar când e bine”, a răbufnit argentinianul.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
