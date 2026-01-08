Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Şut a plecat de la FCSB

Adrian Şut a plecat de la FCSB. Mijlocaşul s-a înţeles cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite, iar campioana României va încasa 2 milioane de euro.

2. Avertismentul lui Chivu

Cristi Chivu nu vrea ca jucătorii lui Inter să se gândească la meciurile rivalelor. După victoria cu Parma, a avut un mesaj categoric: “Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău”, a spus antrenorul român.