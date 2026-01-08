Fotbalistul care tocmai a plecat din Superliga se pregătește în Franța pentru Mondial! Vrea să scrie istorie cu țara sa - Antena Sport

Unirea Slobozia, locul 12 în prima ligă, a renunțat la un fotbalist care are șanse de a juca la Campionatul Mondial și ar fi putut să aducă bani pentru club. La începutul anului, ialomițenii au anunțat încetarea contractului cu Jekob Jeno (25 de ani).

„Clubul nostru și mijlocașul Jekob Jeno au decis de comun acord rezilierea contractului înainte de termenul scadent. Mult succes în carieră, Jekob!”, a transmis clubul din Slobozia.

Plecat de la Slobozia, se pregătește pentru barajul de Mondial

Venit de la Beitar Ierusalim la începutul acestui sezon, Jeno a evoluat în zece meciuri pentru Unirea Slobozia, fără să înscrie sau să ofere vreo pasă de gol. Cotat la 200.000 de euro de Transfermarkt, mijlocașul e acum liber de contract și se pregătește cu naționala țării sale, Noua Caledonia.

În martie, selecționata din Oceania va juca play-offul intercontinental pentru un loc la Mondialul din SUA, Mexic și Canada. În primul meci, Noua Caledonie va întâlni Jamaica, iar apoi, dacă bate, va juca pentru calificare împotriva celor din RD Congo. Ar fi prima prezență la Mondial în istoria țării aflate în Pacificul de Sud, care este teritoriu francez cu autonomie extinsă.

Jekob Jeno, om important pentru Noua Caledonie

Jekob Jeno a fost om important pentru Noua Caledonie în preliminariile pentru Cupa Mondială. Zilele trecute, el a jucat din nou pentru naționala țării sale, care a câștigat cu 3-1 un amical în fața echipei USSA Vertou, din eșaloanele inferioare.