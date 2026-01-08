Dani Coman a rupt tăcerea, după plecarea lui Caio: „Nu-i putem ține cu forța” - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman a rupt tăcerea, după plecarea lui Caio: „Nu-i putem ține cu forța”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 18:30

Caio într-un meci cu Rapid / SPORT

FC Argeș a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători din echipă, după ce Caio Martins a plecat la FC Riga, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

Dani Coman a comentat plecarea jucătorului care a pus umărul la parcursul remarcabil al echipei din această primă parte de campionat, piteștenii fiind în acest moment pe loc de play-off.

Caio nu voia să mai rămână la FC Argeș

Plecarea lui Caio Martins de la FC Argeș a adus o sumă importantă în conturile clubului proaspăt promovat în Liga 1, dar este și o lovitură pentru Bogdan Andone, care a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători.

Dani Coman a rupt tăcerea după plecarea mijlocașului brazilian și a transmis că aceasta nu mai voia să rămână în primul eșalon al fotbalului românesc, mutarea fiind una care îl avantaja din punct de vedere financiar.

„Viața fără Caio… Fotbalul se joacă și fără Caio, și fără Dani Coman sau alt jucător. A fost un jucător bun pentru noi, dar nu-i putem ține cu forța.

El nu și-a mai dorit să rămână, a fost cea mai bună ofertă din punct de vedere financiar pentru club. Nu vreau decât să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru club și să-i urez mult succes acolo unde va fi”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro

