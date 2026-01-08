Clubul insistă pentru Radu Drăgușin! Negocierile au avansat pentru stoperul român - Antena Sport

Radu Drăgușin este tot mai aproape de plecarea de la Tottenham Hotspur. Un celebru jurnalist din Italia a confirmat că formația din Premier League se află în negocieri avansate cu o echipă din Serie A.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani ar vrea să fie în planurile lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, iar pentru asta are nevoie rapid de câteva meciuri în picioare.

AS Roma, negocieri avansate cu Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin

Revenit pe gazon după mai bine de 11 luni, Radu Drăgușin este pe punctul de a pleca de la Tottenham. Celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio a anunțat că AS Roma negociază trecerea fotbalistului român în Serie A.

Cotat de Transfermarkt la 22 de milioane de euro, stoperul român nu ar spune ”nu” unei reveniri în Italia, mai ales că aici s-a lansat în fotbalul mare, după evoluțiile din tricoul celor de la Genoa.

Și Fiorentina și-a manifestat interesul pentru fotbalist, pe lângă alte echipe din Premier League, însă sursa citată menționează că gruparea din capitala Italiei este tot mai aproape de o înțelegere cu Tottenham.