A picat transferul lui Denis Alibec: „Mi-a spus că nu e liber” - Antena Sport

A picat transferul lui Denis Alibec: „Mi-a spus că nu e liber"

A picat transferul lui Denis Alibec: „Mi-a spus că nu e liber"

A picat transferul lui Denis Alibec: „Mi-a spus că nu e liber”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 19:39

A picat transferul lui Denis Alibec: Mi-a spus că nu e liber”

Denis Alibec / SPORT PICTURES

S-a vorbit mult despre situația lui Denis Alibec, care ar putea pleca de la FCSB în această iarnă. Mai multe cluburi din Liga 1 și-au manifestat interesul pentru fotbalistul român, unul dintre acestea fiind revelația FC Botoșani.

Valeriu Iftime a vorbit despre posibila sosire a atacantului în vârstă de 35 de ani și a transmis că mutarea a picat, asta după ce Alibec a fost cel care a refuzat propunerea botoșănenilor.

Denis Alibec nu vine la FC Botoșani

Denis Alibec are șanse mari să se despartă de FCSB în această iarnă, însă atacantului nu ia în calcul chiar toate ofertele care vin la adresa sa. Spre exemplu, vârful campioanei României a fost dorit la Botoșani.

Valeriu Iftime a confirmat că a avut o discuție cu fostul internațional român și că acesta a spus ”nu” unui transfer la revelația acestei ediții de Liga 1.

„Alibec nu vine la Botoșani. În momentul actual, am avut o discuție cu el foarte politicoasă, copilul mi-a spus că nu e liber. Dacă va fi liber, trebuie să se gândească. Nu am vorbit nici cu Leo Grozavu. Decizia o ia antrenorul. Energia de acolo, care e foarte bună, nu trebuie să o stricăm cu un asemenea transfer. Alibec este util la orice echipă din Superligă.

E greu să bagi un jucător nou transferat acum în angrenajul echipei. E greu să facem un transfer într-o lună de zile, să se acomodeze. E greu”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

