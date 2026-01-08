Sergiu Hanca a anunţat când se va retrage! Cu ce se va ocupa după ce va agăţa ghetele în cui - Antena Sport

Sergiu Hanca (33 de ani) a vorbit despre momentul în care se va retrage din activitatea de jucător. Fotbalistul Petrolului vrea să devină antrenor după ce îşi va încheia cariera de jucător.

Hanca s-a gândit să agaţe ghetele în cui la 38 de ani. El vrea să facă o tranziţie rapid de la activitatea de jucător la cea de antrenor.

Sergiu Hanca plănuieşte să se retragă la 38 de ani. Atunci vrea să înceapă şi cariera de antrenor

“(n.r: Nu te-ai gândit cum o să fie când o să pui ghetele în cui?) Sincer să fiu, nu m-am gândit. Ziceam de acum câţiva ani că mi-aş dori să joc până la 38 de ani. De ce zic 38? Pentru că aşa mi-am planificat şi următoarea etapă, cea de antrenor, pentru că îmi doresc şi am început deja pentru licenţă şi carnetul de antrenor deja l-am şi luat. Cam atunci aş termina licenţele şi apoi să fac perioada aceea de tranziţie şi să trec la etapa de antrenor. Dar nu pot să zic exact 38, pentru că niciodată planurile de acasă nu sunt la fel cu cele din târg. Mă simt foarte bine, profit de momentul acesta. Chiar nu am nicio problemă. Mulţumesc lui Dumnezeu că am avut o singură accidentare şi peste aceea am trecut foarte bine şi foarte repede. N-am rămas cu sechele. Încă sunt bine”, a declarat Sergiu Hanca în exclusivitate pentru AntenaSport.

Având în vedere experienţa acumulată în fotbal, Hanca le dă de pe acum sfaturi colegilor săi mai tineri.

“Eu, fiind mai în vârstă, celor tineri încerc să le dau sfaturi, să îi ajut. Nu sunt genul care îi ceartă şi urlă la ei. Şi eu am fost copil şi ştiu cât sufeream când se urla la mine sau cineva ţipa”, a mai spus Sergiu Hanca pentru AntenaSport.