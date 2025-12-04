Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
Video

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB

Toată lumea e nemulțumită la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Alibec și Tavi Popescu au intrat din nou în gura patronului.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie
Jurnal Antena Sport | Se anunţă "balamuc" mare la Circ!

Jurnal Antena Sport | Se anunţă "balamuc" mare la Circ!

Jurnal Antena Sport | Se anunţă "balamuc" mare la Circ!
Jurnal Antena Sport | Ungurii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA în cazul transferului lui Duarte

Jurnal Antena Sport | Ungurii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA în cazul transferului lui Duarte

Jurnal Antena Sport | Ungurii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA în cazul transferului lui Duarte
20:27
Metaloglobus – CFR Cluj 2-2, în Cupa României. Echipele la Petrolul – Universitatea Craiova (21:00)
20:27
VideoJurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial
20:24
Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta”
19:54
Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită
19:22
Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale
19:19
Ilie Dumitrescu, verdict înaintea derby-ului FCSB – Dinamo. Pe cine vede favorită: „Va fi senzațional”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali