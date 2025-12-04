Petrolul - Universitatea Craiova 0-2, în Cupa României. Meci tare la Ploiești! Oltenii fac spectacol - Antena Sport

Grozav şi Lyes Houri, într-un meci dintre Petrolul şi Craiova / Sport Pictures

Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.

Înaintea meciului dintre Petrolul şi Craiova UTA e lider în grupa B, cu 4 puncte. Pe 2 e FCSB, cu 3 puncte, campioana având un meci în plus disputat faţă de Craiova şi Petrolul. Oltenii au 3 puncte, Gloria Bistriţa la fel, Petrolul 1 punct, iar “lanterna” grupei, Sănătatea Cluj, nu are niciun punct.

Petrolul – Univ. Craiova 0-2

Min. 27: Ratare uriașă pentru Universitatea Craiova! Cicâldău este blocat incredibil de jucătorii prahoveni.

Min. 18: Gol Craiova! Monday Etim face 2-0 pentru gruparea oaspete, după ce l-a executat pe Bălbărău cu un șut plasat.

Min. 13: Șansă de 2-0 pentru olteni! Badelj este aproape de a înscrie, dar Bălbărău intervine și respinge în corner.