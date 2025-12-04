Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial
Video

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial

Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial. Toții eroii din 1994 merg la Istanbul să-i facă galerie României la barajul cu Turcia.

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie

Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie

Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie
Jurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo

Jurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo

Jurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB

Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial

Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie
21:10
Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea
21:00
LIVE TEXTPetrolul – Universitatea Craiova 0-2, în Cupa României. Meci tare la Ploiești! Oltenii fac spectacol
20:53
„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare
20:43
VideoJurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie
20:31
VideoJurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo
20:29
VideoJurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali