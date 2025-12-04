Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: "Nu vine la Rapid" - Antena Sport

Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0.

Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru el şi cu Daniele De Rossi antrenor. Şansele ca el să rămână la echipă şi din iarnă sunt minime. Unde se tranfseră? Nu la Rapid, ci la marea rivală, FCSB! Asta crede Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo sau CFR Cluj.

„Face față Stanciu, dar nu vine el! Eu spun că nu vine la Rapid. (Din cauza trecutului stelist?) Da, asta una. Dacă e să vină în România, vine la FCSB. (Are contract cu Genoa, echipa lui Șucu) Poate revine și acolo. Ai nevoie de el la meciul cu Turcia. E nevoie de un jucător cu calitatea lui Stanciu. E nevoie ca el să joace”, a declarat Ioan Andone, pentru ProSport.