Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: "Nu vine la Rapid" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”

Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 11:42

Comentarii
Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: Nu vine la Rapid

Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru el şi cu Daniele De Rossi antrenor. Şansele ca el să rămână la echipă şi din iarnă sunt minime. Unde se tranfseră? Nu la Rapid, ci la marea rivală, FCSB! Asta crede Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo sau CFR Cluj.

„Face față Stanciu, dar nu vine el! Eu spun că nu vine la Rapid. (Din cauza trecutului stelist?) Da, asta una. Dacă e să vină în România, vine la FCSB. (Are contract cu Genoa, echipa lui Șucu) Poate revine și acolo. Ai nevoie de el la meciul cu Turcia. E nevoie de un jucător cu calitatea lui Stanciu. E nevoie ca el să joace”, a declarat Ioan Andone, pentru ProSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
14:35
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta
14:15
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
14:11
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 6 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz