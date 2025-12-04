Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită - Antena Sport

Un jucător refuză să plece de la FCSB, deși Gigi Becali a anunțat că e gata să-l dea afară. David Kiki, fundașul de 32 de ani al campioanei, nu ia în calcul despărțirea de formația roș-albastră.

David Kiki a fost titular în eșecul suferit de FCSB cu UTA, scor 0-3, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Acesta a fost înlocuit în minutul 79, când a fost trimis în teren tânărul Luca Ciobanu.

Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă David Kiki refuză să plece de la FCSB

La finalul partidei, Gigi Becali nu l-a menajat pe David Kiki. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că-l va da pe fundaș afară de la echipă, în iarnă: „Pe Kiki nu-l mai punem. Kiki nu mai poate, săracul, ce să mai?”, a declarat Becali, conform digisport.ro, după UTA – FCSB 3-0.

Totuși, conform iamsport.ro, pe David Kiki nu l-a anunțat nimeni din club faptul că Gigi Becali vrea să scape de el. Fundașul nu este dispus să înceapă să-și negocieze rezilierea contractului, fiind dornic să continue la FCSB.

David Kiki pune o condiție importantă pentru a pleca de la FCSB. El își dorește ca Gigi Becali să-i achite integral salariile rămase până la finalul contractului, contract care expiră în vara lui 2027. Astfel, Kiki ar putea încasa suma de 280.000 de euro.