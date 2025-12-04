Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta” - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta"

Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta"

Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta”

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 20:24

Comentarii
Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: De când eram în galerie la Dinamo visam la asta”

Cătălin Cîrjan, la Dinamo/ Sport Pictures

Cătălin Cîrjan a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida „de foc” se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Căpitanul lui Dinamo a transmis un mesaj de luptă, mărturisind că își dorește enorm să marcheze în poarta campioanei. Cîrjan a subliniat faptul că trupa lui Zeljko Kopic are un moral excelent înaintea derby-ului, după ultimele rezultate înregistrate în campionat. 

Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB 

De asemenea, Cătălin Cîrjan a mai declarat că încă de când era copil și mergea în galeria lui Dinamo, visa să joace împotriva marii rivale. Acesta le-a dat asigurări fanilor va jucătorii „câinilor” vor da totul pe teren pentru a obține cele trei puncte. 

„Avem un moral bun, pentru că avem o perioadă bună în campionat. Am legat câteva rezultate pozitive, suntem neînvinși în ultimele meciuri și cred eu că jocul ne merge foarte bine. Avem un moral foarte bun! 

De mic visam la aceste momente, de când eram în galerie la Dinamo. Acum sunt norocos că am această șansă să fiu pe teren în derby. Îmi doresc mult să marchez, dar cel mai important e să câștigăm acest meci! 

E foarte greu să exprimi în cuvinte ce simți când joci în derby. Trebuie să o trăiești pe pielea ta. E o altfel de emoție când intri pe teren și vezi dorința suporterilor, când vezi cât de mult își doresc ca acest derby să fie câștigat. 

E un meci foarte important pentru club și pentru noi și vrem să luăm toate cele 3 puncte. Nu aș vrea să mă gândesc la cine e favorită la acest meci. Eu cred că putem câștiga, pentru că avem o echipă și o formă foarte bună. Nu vrea să mă uit la forma lor. 

Îmi doresc să intru pe teren, să trag echipa după mine și să câștigăm”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Dinamo. 

Comentarii


