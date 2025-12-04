Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida „de foc” se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

Căpitanul lui Dinamo a transmis un mesaj de luptă, mărturisind că își dorește enorm să marcheze în poarta campioanei. Cîrjan a subliniat faptul că trupa lui Zeljko Kopic are un moral excelent înaintea derby-ului, după ultimele rezultate înregistrate în campionat.

Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB

De asemenea, Cătălin Cîrjan a mai declarat că încă de când era copil și mergea în galeria lui Dinamo, visa să joace împotriva marii rivale. Acesta le-a dat asigurări fanilor va jucătorii „câinilor” vor da totul pe teren pentru a obține cele trei puncte.

„Avem un moral bun, pentru că avem o perioadă bună în campionat. Am legat câteva rezultate pozitive, suntem neînvinși în ultimele meciuri și cred eu că jocul ne merge foarte bine. Avem un moral foarte bun!

De mic visam la aceste momente, de când eram în galerie la Dinamo. Acum sunt norocos că am această șansă să fiu pe teren în derby. Îmi doresc mult să marchez, dar cel mai important e să câștigăm acest meci!