AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie

Antena Sport Publicat: 4 decembrie 2025, 16:43

Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie sunt în AntenaSport Update, de la golul lui Deian Sorescu, la mesajul lui Ovidiu Mihăilă pentru Bianca Bazaliu.

1. Stanciu, doar la FCSB Ioan Andone a anunţat că Nicolae Stanciu nu ar ajunge niciodată la Rapid, motivul fiind legat de trecutul său la rivala FCSB. "Dacă e să vină în România, vine la FCSB", susţine Andone. 2. Răspunsul lui Mihăilă Bianca Bazaliu nu s-a uitat la meciul României cu Ungaria, după ce a fost lăsată în afara lotului pentru Mondial. "Dacă mai vrea să facă parte din lot, trebuie să lase frustrările", i-a transmis selecţionerul Mihăilă. 3. "Racheta" lui Sorescu Tot de pe as.ro, vezi golul senzaţional marcat de Deian Sorescu, în Cupa Turciei, după un şut de la aproape 30 de metri. 4. Alibec, bun la Rapid Denis Alibec nu mai face parte din planurile lui Becali la FCSB, iar Marius Şumudică susţine că atacantul ar fi o variantă foarte bună pentru rivala Rapid: "Valoarea nu o poate lua nimeni", a spus Şumi. 5. Cifre uriaşe Kylian Mbappe e aproape de o doborî un record al lui Cristiano Ronaldo! Starul a marcat 55 de goluri în acest an pentru Real Madrid şi mai are nevoie de 4 reuşite în 4 meciuri pentru a-l depăşi pe idolul său.

1. Stanciu, doar la FCSB

Ioan Andone a anunţat că Nicolae Stanciu nu ar ajunge niciodată la Rapid, motivul fiind legat de trecutul său la rivala FCSB. “Dacă e să vină în România, vine la FCSB”, susţine Andone.

2. Răspunsul lui Mihăilă

Bianca Bazaliu nu s-a uitat la meciul României cu Ungaria, după ce a fost lăsată în afara lotului pentru Mondial. “Dacă mai vrea să facă parte din lot, trebuie să lase frustrările”, i-a transmis selecţionerul Mihăilă.

3. “Racheta” lui Sorescu

Tot de pe as.ro, vezi golul senzaţional marcat de Deian Sorescu, în Cupa Turciei, după un şut de la aproape 30 de metri.

4. Alibec, bun la Rapid

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Denis Alibec nu mai face parte din planurile lui Becali la FCSB, iar Marius Şumudică susţine că atacantul ar fi o variantă foarte bună pentru rivala Rapid: “Valoarea nu o poate lua nimeni”, a spus Şumi.

5. Cifre uriaşe

Kylian Mbappe e aproape de o doborî un record al lui Cristiano Ronaldo! Starul a marcat 55 de goluri în acest an pentru Real Madrid şi mai are nevoie de 4 reuşite în 4 meciuri pentru a-l depăşi pe idolul său.

