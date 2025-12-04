AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie sunt în AntenaSport Update, de la golul lui Deian Sorescu, la mesajul lui Ovidiu Mihăilă pentru Bianca Bazaliu.

Ioan Andone a anunţat că Nicolae Stanciu nu ar ajunge niciodată la Rapid, motivul fiind legat de trecutul său la rivala FCSB. "Dacă e să vină în România, vine la FCSB", susţine Andone.Bianca Bazaliu nu s-a uitat la meciul României cu Ungaria, după ce a fost lăsată în afara lotului pentru Mondial. "Dacă mai vrea să facă parte din lot, trebuie să lase frustrările", i-a transmis selecţionerul Mihăilă.Tot de pe as.ro, vezi golul senzaţional marcat de Deian Sorescu, în Cupa Turciei, după un şut de la aproape 30 de metri.Denis Alibec nu mai face parte din planurile lui Becali la FCSB, iar Marius Şumudică susţine că atacantul ar fi o variantă foarte bună pentru rivala Rapid: "Valoarea nu o poate lua nimeni", a spus Şumi.Kylian Mbappe e aproape de o doborî un record al lui Cristiano Ronaldo! Starul a marcat 55 de goluri în acest an pentru Real Madrid şi mai are nevoie de 4 reuşite în 4 meciuri pentru a-l depăşi pe idolul său.