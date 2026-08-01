Cel mai rapid gol de până acum în Liga 1. După câte secunde a marcat Nsimba în Craiova – Petrolul

Steven Nsimba a înscris un gol „fulger” în confruntarea dintre Universitatea Craiova și Petrolul din etapa cu numărul 3 din Liga 1.

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Atacantul francez a marcat după doar 41 de secunde în duelul de pe „Ion Oblemenco”.

Steven Nsimba a marcat cel mai rapid gol de până acum din Liga 1

Tabela partidei de la Univ. Craiova – Petrolul a fost deblocată extrem de repede. După nici un minut întreg de jos, oltenii au înscris prin Steven Nsimba, care a fost servit excelent de Carlos Mora cu o centrare.

Francezul și-a prelungit balonul cu capul și a trecut pe lângă Zima, după care a înscris în fața porții goale. Doar 41 de secunde i-a luat lui Nsimba să înscrie, marcând astfel cel mai rapid gol de până acum din noul sezon din Liga 1 care. De menționat că partida dintre Universitatea Craiova și Petrolul este a 20-a din noua stagiune.

În minutul 18, Nsimba a mai înscris o dată și a făcut „dubla”.