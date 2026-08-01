Cel mai rapid gol de până acum în Liga 1. După câte secunde a marcat Nsimba în Craiova – Petrolul

Steven Nsimba a înscris un gol „fulger” în confruntarea dintre Universitatea Craiova și Petrolul din etapa cu numărul 3 din Liga 1.
Atacantul francez a marcat după doar 41 de secunde în duelul de pe „Ion Oblemenco”.
Steven Nsimba a marcat cel mai rapid gol de până acum din Liga 1
Tabela partidei de la Univ. Craiova – Petrolul a fost deblocată extrem de repede. După nici un minut întreg de jos, oltenii au înscris prin Steven Nsimba, care a fost servit excelent de Carlos Mora cu o centrare.
Francezul și-a prelungit balonul cu capul și a trecut pe lângă Zima, după care a înscris în fața porții goale. Doar 41 de secunde i-a luat lui Nsimba să înscrie, marcând astfel cel mai rapid gol de până acum din noul sezon din Liga 1 care. De menționat că partida dintre Universitatea Craiova și Petrolul este a 20-a din noua stagiune.
În minutul 18, Nsimba a mai înscris o dată și a făcut „dubla”.
Universitatea Craiova: Sava – A. Rus, Stevanovic, Screciu – Mora, Teles, Anzor, Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram;
Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim – M. Rădulescu, Al. Crețu, T. Băluță, Cicâldău, Băsceanu, S. Șerban, Etim, Elisor, Tavares, D. Muntean;
Petrolul: Zima – Căpușă, Papp, Zaian, Sumbula – Leo Teixeira, Huseynov, Flores, A. Dumitrescu – D. Paraschiv, Konda;
Rezerve: Ș. Rădulescu, M. Ioniță, Dele, Rodrigo Martins, Ludewig, R. Manolache, I. Tolea, M. Costache, Jerdea, M. Țuțu, Agreșanu, Leescu;
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