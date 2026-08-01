Edi Iordănescu a făcut anunțul despre viitorul său. Ce spune despre o posibilă revenire în Liga 1

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a fost prezent la partida câștigată de FC Voluntari contra UTA-ei, iar după meci a acordat câteva declarații. Printre altele, omul care a fost alături de România la EURO 2024 a vorbit și despre viitorul său în antrenorat și a spus că vrea cât mai repede să revină, deși are și anumite condiții.

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Edi Iordănescu nu mai are echipă din octombrie 2025, de când a plecat de la Legia Varșovia după doar 24 de meciuri. De atunci, fostul selecționer a fost asociat cu diverse echipe, majoritatea din Golf, însă nicio discuție nu s- a concretizat.

Iordănescu așteaptă oferta ideală să revină pe banca tehnică

Sâmbătă seara, Iordănescu a vorbit pe seama acestui subiect și a dezvăluit că are în plan să revină, deși nu oricum. Când a fost întrebat despre o întoarcere în Liga 1, tehnicianul de 48 de ani a reiterat ce a spus și în trecut, și anume că prioritizează o ofertă din străinătate.

„Îmi doresc cât mai repede, dar nu în orice condiții. Dacă ar fi fost să accept orice fel de proeict, deja antrenam. A fost și experiența de la Legia în care mi-am dat seama încă odată, dacă mai era cazul, că trebuie să fii foarte atent în alegerile pe care le faci, pentru că fotbalul s-a schimbat atât de mult și sunt multe promisiuni și puține lucruri care ulterior sunt susținute. Asta îmi doresc, să găsesc un proiect potrivit unde să pot să continui cariera și îmi doresc să se întâmple cât mai repede.

(n.r. întrebat dacă ar reveni în Liga 1) Eu am fost sincer, am spus că mi-am dorit și îmi doresc în continuare să merg în străinătate. Am fost în Liga 1, nu am renegat-o niciodată, aici m-am format și eu. Am produs performanță, am fost în cupele europene, am câștigat campionatul, trofee și îmi doresc să merg în străinătate.