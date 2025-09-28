Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
Video

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs a învins-o fără drept de apel pe jucătoarea germană Yuan Wan în primul tur al turneului de simplu de la China Smash, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Românca s-a impus cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5). În ultimul set, Szocs a revenit de la 1-4. Jucătoarea germană a mai reuşit să facă un singur punct din acel moment. La scorul de 6-5 pentru ea, Szocs a câştigat cinci puncte la rând, setul şi automat partida.

Ultimele video adaugate

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton

Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton

Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton
Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off

Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off

Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off
Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal

Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal

Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal
16:10
Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul – Rapid 0-1: „Execrabil”
15:49
Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
15:49
Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: “A venit mutilat complet”
15:23
S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia
15:00
Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat