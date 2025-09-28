Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei - Antena Sport

Video Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs a învins-o fără drept de apel pe jucătoarea germană Yuan Wan în primul tur al turneului de simplu de la China Smash, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Românca s-a impus cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5). În ultimul set, Szocs a revenit de la 1-4. Jucătoarea germană a mai reuşit să facă un singur punct din acel moment. La scorul de 6-5 pentru ea, Szocs a câştigat cinci puncte la rând, setul şi automat partida.