Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii! - Antena Sport

Video Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Bernadette Szocs a reuşit un punct de senzaţie în meciul cu Kuai Man din optimile de finală ale turneului WTT Champions Yokohama 2025, competiţie transmisă în AntenaPLAY. În setul 2, la scorul de 10-7 pentru chinezoaică, Bernie Szocs a câştigat un punct superb, în condiţiile în care Kuai Man s-a apărat foarte bine. Szocs a trimis câteva mingi precise până în momentul în care a finalizat atacul cu un forehand excepţional.

Din păcate, Bernadette Szocs a trebuit să se recunoască învinsă la finalul partidei, Kuai Man impunându-se cu 3-0 la seturi. Scorul final, pe seturi, a fost 11-5, 11-9, 11-8 în favoarea chinezoaicei.