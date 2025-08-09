Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii! - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!
Video

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Bernadette Szocs a reuşit un punct de senzaţie în meciul cu Kuai Man din optimile de finală ale turneului WTT Champions Yokohama 2025, competiţie transmisă în AntenaPLAY. În setul 2, la scorul de 10-7 pentru chinezoaică, Bernie Szocs a câştigat un punct superb, în condiţiile în care Kuai Man s-a apărat foarte bine. Szocs a trimis câteva mingi precise până în momentul în care a finalizat atacul cu un forehand excepţional.

Din păcate, Bernadette Szocs a trebuit să se recunoască învinsă la finalul partidei, Kuai Man impunându-se cu 3-0 la seturi. Scorul final, pe seturi, a fost 11-5, 11-9, 11-8 în favoarea chinezoaicei.

Ultimele video adaugate

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!
Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!

Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!

Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!
Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!

Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!

Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!
Jurnal AntenaSport | Regina mărilor

Jurnal AntenaSport | Regina mărilor

Jurnal AntenaSport | Regina mărilor
Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei

Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei

Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei
16:40
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă”
16:20
“Nu a scăpat de mine!” Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj
16:19
Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat
15:59
Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe
15:39
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United! Transfer de 85 de milioane de euro făcut de “Diavoli”
15:32
Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!