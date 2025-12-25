Titularul FCSB-ului și-a pus marea dorință de Crăciun: „Asta să ne pună Moșul sub brad” - Antena Sport

Închide meniul
Titularul FCSB-ului și-a pus marea dorință de Crăciun: „Asta să ne pună Moșul sub brad”

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 16:20

Mihai Lixandru, alături de coechipierii de la FCSB/ Profimedia

Titularul FCSB-ului, Mihai Lixandru, și-a pus marea dorință de Crăciun. Mijlocașul de 24 de ani își dorește un nou trofeu alături formația roș-albastră. 

Mihai Lixandru a transmis că pentru el, Crăciunul rămâne o sărbătoare pe care o petrece în familie. El a subliniat că anul 2025 a fost unul plin pentru el, ținând cont și de accidentările suferite. 

De asemenea, Mihai Lixandru a subliniat că își dorește să câștige un nou trofeu alături de FCSB în 2026, după titlul cucerit în 2025. Mijlocașul a transmis că toți elevii lui Elias Charalambous trebuie să aibă grijă în privința kilogramelor, în vacanța de iarnă. 

„Crăciunul, în fiecare an, îl petrec în familie, nu plec niciodată de Crăciun, iar apoi e normal să plecăm câteva zile, trebuie să ne recuperăm fizic și mental după sezonul ăsta. Tot anul 2025 pentru mine a fost cu de toate, am fost și accidentat, am și jucat, iar am fost accidentat. Nu a fost un an ușor și încerc să mă recuperez în vacanță și să am un an mai bun. 

Top 3 alimente pe care le consum la masa de Crăciun: Sarmale, friptură și cârnați. Nouă ne place carnea și, clar, și cozonacul, care e foarte bun, dar încercăm să avem grijă să nu luăm prea multe kilograme. Nu am avut niciodată probleme cu kilogramele, dar, în general, am grijă ce mănânc și cât mănânc. 

Moș Crăciun sper să ne aducă cel puțin încă un trofeu în anul ce urmează”, a declarat Mihai Lixandru, pentru Sports Content EAD. 

Mihai Lixandru, cotat la suma de un milion de euro, a bifat 25 de meciuri la FCSB în acest sezon, în toate competițiile. Mijlocașul a reușit să marcheze două goluri. 

