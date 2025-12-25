Adrian Mutu, gest uriaș pentru copii de Crăciun: „Am jucat la cel mai înalt nivel, să se inspire din asta” - Antena Sport

Adrian Mutu a oferit declarații despre copiii din academia lui de fotbal. Fostul internațional a dezvăluit că le oferă acestora toate condițiile necesare pentru a se forma ca jucători.

Totodată, „Briliantul” a subliniat că el a evoluat la cel mai înalt nivel și poate fi o inspirație pentru cei care vin la academia lui de fotbal, el fiindu-le aproape pentru a-i ghida pe parcurs.

Adrian Mutu, gest uriaș pentru copii de Crăciun

„(N.r. Ce înseamnă pentru copii să vadă o legendă ca Adrian Mutu alături de ei mereu) Satisfacția de a ajuta copiii e mare. Nu neapărat că le oferi condiții de antrenament, ci și o metodologie adecvată lor. Pentru ei, e foarte important, eu am jucat la nivelul cel mai mare, cred că atât ei, cât și antrenorii, pot să se inspire din acest lucru și să le ofere copiilor cele mai bune sfaturi și să-i îndrume pe cel mai bun drum”, a declarat Adrian Mutu, pentru AntenaSport.

De asemenea, Adrian Mutu a mai oferit declarații și despre cadourile de Crăciun pe care le primea în copilărie, dar și despre mâncarea preferată de Sărbători.

„Nu mai țin minte primul cadou, am primit multe cadouri, atunci nu conta primul cadou, era important cadoul. Abia așteptam să vină Moș Crăciun, asta se întâmplă și la copii, îl văd și pe Tiago.