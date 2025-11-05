Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs - Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Video Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt

Bernadette Szocs (30 de ani) a fost învinsă de buna ei prietenă, austriaca Sofia Polcanova (31 de ani), în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Partida foarte spectaculoasă a fost în direct în AntenaPLAY. “Bernie” Szocs a început excelent, adjudecându-şi primul set cu 11-4. Polcanova a câştigat dramatic setul 2, cu 13-11, apoi şi l-a adjudecat şi pe al treilea, cu 11-5. Szocs a trimis meciul în decisiv, câştigând setul 4 cu 11-6. Din păcate, românca nu a avut resurse pentru a câştiga partida. A cedat ultimul set cu 11-3. Bernadette Szocs a părăsit competiţia care continuă live în AntenaPLAY. Eliza Samara se va lupta în optimi la WTT Champions Frankfurt.