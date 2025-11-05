Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs - Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt
Video

Rezumatul meciului spectaculos Bernadette Szocs – Sofia Polcanova 2-3, de la WTT Champions Frankfurt

Bernadette Szocs (30 de ani) a fost învinsă de buna ei prietenă, austriaca Sofia Polcanova (31 de ani), în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Partida foarte spectaculoasă a fost în direct în AntenaPLAY. “Bernie” Szocs a început excelent, adjudecându-şi primul set cu 11-4. Polcanova a câştigat dramatic setul 2, cu 13-11, apoi şi l-a adjudecat şi pe al treilea, cu 11-5. Szocs a trimis meciul în decisiv, câştigând setul 4 cu 11-6. Din păcate, românca nu a avut resurse pentru a câştiga partida. A cedat ultimul set cu 11-3. Bernadette Szocs a părăsit competiţia care continuă live în AntenaPLAY. Eliza Samara se va lupta în optimi la WTT Champions Frankfurt.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi
Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR
Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB

Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB

Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB
Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri

Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri

Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
21:28
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei
21:22
Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate”
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi
21:16
VideoJurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0